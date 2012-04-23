به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمود ترابی، روز دوشنبه در دیدار جمعی از بسیجیان شهرستان دامغان با وی در محل دفتر امام جمعه دامغان، ضمن تاکید بر اینکه ادب،‌ با ارزش ترین میراث گذشتگان است، افزود: بهترین میراثی که والدین می توانند به فرزندان خود بدهند ادب و تربیت صحیح است اگر پدر و مادر به جای اینکه فقط به فکر آینده مادی فرزندانشان باشند به فکر آشنا کردن آنها با آداب صحیح باشند با ارزش ترین ثروت را به آنها داده اند.

امام جمعه دامغان گفت: والدین باید به این نکته توجه داشته باشند که تنها راه تعلیم ادب به فرزندان آن است که خود با ادب بوده و با آنها رفتاری مودبانه داشته باشند همچنین آنها را با افراد و دوستان با ادب و دارای اخلاق نیکو آشنا کنند.

ترابی با بیان اینکه ‌ادب چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه فردی در مقابل خدا و اولیای دین آثار و برکات زیادی دارد، یادآور شد: اگر فرزندان از همان ابتدای کودکی در برخوردهای اجتماعی رفتاری مودبانه داشته باشند مورد احترام و تکریم دیگران قرار می گیرند و همه افراد مشتاق گفتگو و ارتباط سالم و محبت آمیز با آنها می شوند.

وی ادامه داد: تکریم و احترام دیگران از نظر عاطفی و فکری سبب رشد و سلامت روانی می شود.

امام جمعه دامغان اظهار داشت: ادب در برابر خداوند و اولیای دین نشان دهنده معرفت و شناخت عمیق انسانی به آنهاست.

وی گفت: اگر انسان به مقام و منزلت و جایگاه رفیع خداوند و اولیای او ذره ای شناخت پیدا کند در برابر دستورهای آنان خضوع کرده و از انجام هر کار یا گفتن هر کلمه ای که متناسب با مقام آنان باشد پرهیز می کند.

ترابی درباره ادب پیامبران در برابر خداوند گفت: ادب پیامبران الهی در برابر پروردگار از نکات بسیار آموزنده و جزء سیره آن بزرگواران است آنان با این که از بندگان مقرب خداوند بودند،‌ه یچگاه خود را بی نیاز از ادب در پیشگاه خداوند ندیدند.