تفاهمنامه بین فدراسیون و اتحادیه فوتبال به امضا نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه فدراسیون فوتبال با اتحادیه باشگاه ها برای پیگیری اتحادیه جهت کسب مجوز حرفه ای باشگاه ها پیش از ظهر امروز با حضور کفاشیان، نبی، آیت الله و مسئولان فدراسیون فوتبال و عزیز محمدی و مدیران باشگاه ها صورت گرفت اما قرار شد امضای نهایی بعد از تغییر یک رای انجام شود.

در یکی از این بندها مشکلی وجود داشت که امیر عابدینی به آن ایراد گرفت و اعلام کرد چه تضمینی وجود دارد که مسئولان فدراسیون آن را انجام دهند ولی حاضرین با پیشنهاد رویانیان برای اصلاح این بند موافقت کردند که کمیته صدور محوز حرفه ای در صورتی که یک باشگاهی را تایید کرد فدراسیون باید به آن باشگاه مجوز بدهد.

در نهایت حاضران در خصوص واگذاری کلیه امور مربوط به صدور مجوز حرفه ای به اتحادیه فوتبال رای مثبت خود را صادر کردند و مسئولان فدراسیون فوتبال و مسئولان اتحادیه به حاضران اعلام کردند شما این تفاهمنامه را امضا شده بدانید اما به دلیل اینکه نیاز است پس از تغییر این بند متن تفاهمنامه دوباره تایپ شود بعدا طرفین آن را امضا خواهند کرد اما این مسئله از امروز جنبه رسمی پیدا کرده است.