8.5 میلیون دلار صنایع دستی کرمانشاه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون صنایع دستی استان از صادرات هشت میلیون و 500 هزار دلاری صنایع دستی کرمانشاه در سال 90 خبر داد.

نصرت الله سپهر افزود: وضعیت صادرات تولیدات صنایع دستی هنرمندان استان کرمانشاه در سال 90 نسبت به سال ماقبل خود افزایش چشم گیری داشت.

وی افزود: صادرات نقش مهمی در معرفی صنایع دستی و جاذبه های گردشگری و گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی دارد که با حمایت از صنعتگران تولید کننده فرصت تولید، فروش و صادرات در غالب نمایشگاه های خارجی ایجاد کرده ایم.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه گفت: صادرات صنایع دستی در سال 89 مبلغ سه میلیون و 736 هزار دلار بوده است، در صورتی که صادرات صنایع دستی استان در سال گذشته هشت میلیون و 500 هزار دلار بوده است که رشد چشمگیری را نشان می دهد.

داشتن اعتماد به نفس از مهارت های زندگی است

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه گفت: بحث اعتماد به نفس یکی از مهارت های مهم در زندگی است که می تواند نقش بسزایی در زندگی افراد داشته باشد.

کیوان کاکابرایی در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه افزود: یکی از راه های پیشگیری از بروز مشکلات روانی و رفتاری، ارتقای ظرفیت روان شناختی افراد است که از طریق آموزش مهارت های زندگی محقق می شود.

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه گفت: در این راستا پژوهش های گسترده ای در خصوص تاثیر مثبت مهارت های زندگی در کاهش سوء مصرف مواد، پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز، تقویت اعتماد به نفس، افزایش مهارت های مقابله با فشارها و استرس ها، برقراری روابط مثبت و موثر اجتماعی شده است که نشان از رابطه مستقیم آن دارد.

وی تاکید کرد: بحث اعتماد به نفس یکی از مهارت های مهم در زندگی است که می تواند نقش بسزایی در زندگی فرد داشته باشد و باید توجه کنیم چه چیزی باعث می شود اعتماد به نفس در ما به وجود بیاید که البته جامعه ای که مجهز به این مولفه باشد، انسانها مثبت اندیش اند و این مهم نیاز به آموزش دارد.

کاکابرایی با بیان اینکه اعتماد به نفس عامل رشد و ارتقاء انسان است، گفت: تقویت روحیه مشارکت اعتماد به نفس، اهمیت زیادی دارد و ما می توانیم برای رسیدن به موفقیت این حس را در وجود خود افزایش دهیم.