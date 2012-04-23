علی حاج‌رسولیها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیان داشت: رهبر معظم انقلاب در این چند سال مبنا را اقتصاد قرار داده‌اند که در این زمینه نیز باید مردم را دخالت دهیم.

وی با اشاره به تحریم‌های صورت گرفته ادامه داد: تحریم‌های صورت گرفته در کشور به فرصتی تبدیل شده تا اینکه صنعتگران در این عرصه خود را نشان دهند اما دخالت‌های دولتی روند را کند کرده است.

رئیس انجمن صنعتی بتن آماده اصفهان با اشاره به راهکارهای موجود برای کمک به صنعتگران اضافه کرد: در واقع بدنه صنایع ما از جمله نهاد صنعت، معدن و تجارت باید بخش عمده‌ای از کار کارشناسی را به صورت قانونی به تشکل‌های همگن واگذار کند که یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که برای کمک به تولیدکنندگان می‌توان انجام داد.

وی تاکید کرد: از جمله مواردی که باید مورد بررسی قرار بگیرد بحث درآمدهای دولتی، درآمدهای مالیاتی و عدالت مالیاتی است که باید مدنظر مسئولان قرار بگیرد.

حاج‌رسولیها تاکید کرد: از جمله بحث‌هایی که برایتولیدکنندگان و صنعتگران اهمیت دارد عدالت مالیاتی است که باید این موضوع در خانه صنعت، معدن و تجارت لحاظ شود.