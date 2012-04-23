تخریب جنگل برای احداث قلیان سرا/ نگین سبز بروجرد از دست می رود

به گزارش خبرنگار مهر، درباره اهمیت درختان و منابع طبیعی مفصل صحبت شده و کارشناسان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی بازتاب از دست رفتن پایداری های سرزمین را بارها هشدار داده اند.

این در حالی است که هنوز هم برای عده ای سودجو قطع درختان یک تجارت مناسب به حساب می آید؛ غافل از اینکه تبر به دستان با چشمانی بسته تیشه به ریشه آینده دیار خویش می زنند!

به دیگر سخن، جنگل زدایی بحران زیست محیطی بشر کنونی است؛ شوربختانه در سالهای اخیر با افزایش سیلهای بی سابقه، تسریع فرسایش خاک و از بین رفتن سفره های آب زیرزمینی شاهد دگرگونی حیات گیاهی و جانوری سرزمینمان بوده ایم.

در سالهای اخیر برخی از جنگلهای طبیعی و حتی دست کاشت استان لرستان مورد هجوم عده ای سودجو قرار گرفته اند؛ یکی از مناطق جنگلی بسیار زیبایی که متاسفانه در یک سال اخیر شاهد تخریب های نسبتا گسترده ای بوده است، منابع طبیعی روستای ونایی شهرستان بروجرد بوده اند.

همانطور که گفته شد برخی از درختان این ناحیه به دلایلی همچون تامین سوخت و گسترش کشاورزی از بین رفته اند؛ این در حالیست که درختان جاده منتهی به روستای ونایی در نوروز 91 شاهد شدت گرفتن تخریبها بودند.

ساخت و سازهای غیرمجاز برای احداث قلیان سرا یکی از مهمترین دلایل از بین رفتن بخش مهمی از درختان این منطقه به شمار می آید که متاسفانه شاهد گسترش چنین مکانهایی در سایر نقاط منتهی به ونایی هستیم.

روستای ونایی در چند کیلومتری شهر بروجرد دارای مناطق بکر، باطراوت و جاذبه های طبیعی زیادی است. در مسیر جاده این روستا درختان سر به فلک کشیده سپیدار بیشتر از گونه های دیگر به چشم می خورد.

مستعد بودن این منطقه گردشگری توانسته سالانه بازدید کنندگان زیادی را در فروردین و روزهای گرم تابستان به خود جذب کند. این در حالیست که برخی از افراد سودجو به بهانه سرویس دهی برای رفاه بازدیدکنندگان و گردشگران دست به ایجاد قهوه خانه های بین راهی بر روی لاشه درختان بریده شده در این منطقه زده اند.

با این وجود به نظر می رسد بازدیدکنندگان این منطه بکر و زیبا نه برای کشیدن قلیان بلکه برای دیدار از این جاذبه طبیعی به ونایی سفر می کنند موضوعی که چندان مورد توجه متولیان امر قرار نگرفته است.

تخریب این منطقه زیبا که به خاطر طبیعت بکر آن شهره عام و خاص است برای احداث آنچه فضای تفریحی (قلیان سرا) نام نهاده شده به نظر موضوعی غیرقابل توجیه است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بروجرد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افراد در صورتی می توانند اقدام به قطع درخت کنند که به کار زراعت چوب اشتغال داشته باشند که این موضوع نیز با نظارت منابع طبیعی و محیط زیست انجام می شود.

حجت الله یارمحمدی افزود: کسانی هم که به دنبال کسب درآمد از طریق ایجاد قهوه خانه و واحدهای پذیرایی هستند باید مراحل مختلفی را بگذرانند و مجوزهای لازم را از دستگاههای مربوطه اتخاذ کنند.

وی با تاکید بر ضرورت گرفتن مجوز توسط افراد برای احداث واحدهای پذیرایی و تفریحی، تصریح کرد: منطقه گردشگری ونایی به خاطر طبیعت زیبای آن مورد توجه طبیعت گردان است و باید تلاش شود این طبیعت دست نخورده باقی بماند.

و اما سرپرست منابع طبیعی شهرستان بروجرد نیز در این خصوص به مهر گفت: به دنبال اطلاع یافتن از خبر قطع درختان در مسیر جاده ونایی ما پیگیر موضوع شدیم و مشخص شد که این امر توسط عده ای متخلف صورت گرفته است.

لطفی ادامه داد: با ورود منابع طبیعی به این موضوع افراد شناسایی شده و در حال حاضر پیگیریهای لازم برای برخورد با متخلفان در حال انجام است که نتایج آن متعاقبا از طریق خبرگزاری مهر منعکس خواهد شد.

به هر روی انتظار می رود مسئولان شهرستان بروجرد همچون گذشته با متخلفین برخورد قانونی به عمل بیاورند زیرا از دست رفتن منابع ملی می تواند آسیب های اقتصادی بسیاری را به استان تحمیل کند.

امروزه خدمات ارزشمند درختان برای همه ما انسانها به خوبی روشن شده است؛ امروز زمان آن فرا رسیده که تبر را زمین گذاشته و برای حفظ آبادانی سرزمینمان بیش از پیش تلاش کنیم.