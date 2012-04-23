خیز اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات/ شخصیت پرجاذبه سید حسن خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات امروز در گزارشی نوشت: با وجود اینکه صحبت کردن درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران زود است اما برخی معتقدند که اصلاح طلبان نمی خواهند این بار خودشان را در گوشه رینگ برای دریافت مشتهای محافظه کاران قرار دهند، بلکه می خواهند به وسط رینگ آمده تا در رقابت ریاست جمهوری پیروز شوند.

این روزنامه تحلیل فوق را با طرح استناداتی به واقعیت نزدیک تر کرد و نوشت: به ویژه اینکه برخی منابع تاکید دارند که نظام ایران از حضور آنها در انتخابات جلوگیری به عمل نخواهد آورد تا جریان اپوزیسیون را که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 به خارج از کشور فرار کرده بیشتر به حاشیه براند. جریانی که در صدد سوء استفاده از شرایط داخلی (ایران) در راستای منافع خودشان هستند.

الحیات در ادامه نوشت: در حالی که رسانه های وابسته به اصولگرایان در حال پوشش تحولات و تبلیغات انتخاباتی نامزدهایشان در دور دوم انتخابات پارلمانی هستند، برخی منابع تاکید دارند که "عبدالله نوری" وزیرکشور سابق با برجسته ترین مشاورانش در تلاش برای یافتن بهترین راهکار حضور اصلاح طلبان در انتخابات و نامزدهای احتمالی در این عرصه هستند.

البته برخی معتقدند اصلاح طلبان با توجه شخصیتی که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کنند و حوادثی که پس از انتخابات گذشته رخ داده، راهی طولانی برای مشارکت در این عرصه مهم دارند.

الحیات تاکید کرد: بر همین مبنا در محافل اصلاح طلبان صحبت از شخصیتهایی است که بتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و در همان حال از جایگاه مردمی مناسبی برخوردار باشند تا تجربه شکست خورده انتخابات 2005 که اصلاح طلبان با "مصطفی معین" در آن حضور پیدا کردند تکرار نشود.

سید حسن خمینی

الحیات در ادامه با میان تیتر"حسن خمینی" به بررسی نامزدهای احتمالی اصلاح طلبان درانتخابات ریاست جمهوری آتی پرداخته و می نویسد: به نظر می رسد اصلاح طلبان در نظر دارند شخصیتهای متعددی را قبل از توافق روی یک نام برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کنند. برخی از"محمد رضا عارف" معاون سابق محمد خاتمی صحبت می کنند و برخی معتقدند "حسن خمینی" نوه امام خمینی (ره) شخصیت پرجاذبه تری برای خارج کردن اصلاح طلبان از تونل تاریک است. البته در عین آنها از طرح اسامی شخصیتهایی همچون "کمال خرازی" وزیرخارجه سابق و "عبدالله نوری" وزیرکشور سابق چشم پوشی نمی کنند.

این روزنامه عربی در ادامه به اظهارات "داریوش قنبری" نماینده جریان اقلیت اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده که گفته بود: "اصلاح طلبان باید برای این انتخابات به خوبی مهیا شوند و روی شخصیتهای تمرکز کنند که مقبولیت بیشتری در عرصه سیاسی دارند."

الحیات تاکید کرد: با گذری از نامهای مطرح از سوی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آتی متوجه می شویم که به استثنای "حسن خمینی" مابقی آنها جذابیتی در بین قشرهای اجتماعی و به ویژه جوانان ندارند. البته برخی معتقدند وی با توجه به مواضع آیت الله خمینی و همچنین تکمیل دروس عالی فقهی در حوزه علمیه قم، تمایلی برای حضور در انتخابات از خود نشان ندهد.

بر این اساس در حالی که محافل اصلاح طلبی در پی جانشینی برای محمد خاتمی هستند، آگاهان دور از ذهن می دانند که سید حسن خمینی با توجه به تحصیلات دینی و هدفش در رسیدن به مرجعیت دینی تن به حضور در انتخابات ریاست جمهوری بدهد.