جدایی سارکوزی از الیزه، پرونده اصلی همشهری دیپلماتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، در شماره 59 همشهری دیپلماتیک ضمن گفتگو با سیدمهدی میرابوطالبی سفیر سابق جمهوری اسلامی در پاریس، در نوشتارهایی به قلم کارشناسانی چون محمدرضا دهشیری، حجت‌الله ایوبی، احمد نقیب‌زاده و ... به ابعاد مختلف انتخاب ریاست جمهوری فرانسه پرداخته شده است.

همچنین در این شماره می‌توانید مصاحبه‌های اختصاصی همشهری دیپلماتیک با امیت یاردیم سفیر ترکیه و محمد الحصایری سفیر جمهوری تونس در تهران را بخوانید.

در شماره 59 یادداشت‌ها و گفتگوهای متنوع با کارشناسان و صاحب‌نظرانی چون ابراهیم متقی، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، حشمت‌الله فلاحت پیشه، سیدرسول موسوی، علی جنتی، جعفر حقپناه، علی بی‌نیاز، محمد صادق‌الحسینی، جواد کچوئیان، مهدی مصطفوی، آیت‌الله عباس کعبی، سیدباقر گلپایگانی، محمودرضا گلشن پژوه، سیدمحمد حسینی، محمدعلی مهتدی و... در قالب پرونده‌های «بلند پروازی‌های قطر»،«دیپلماسی دینی»،« ابعاد و پیامدهای تحریم» و سایر مباحث و تحولات حوزه دیپلماسی آورده شده است.

شماره 59 همشهری دیپلماتیک در 160 صفحه و با قیمت 2500 تومان از دکه‌های روزنامه فروشی قابل تهیه است.