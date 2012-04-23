اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها به سود بخش تولید نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی پیش از ظهر یکشنبه در جمع برخی از فعالین بخش اقتصادی استان کرمانشاه گفت: در عصر کنونی اقتصاد حیاتی ترین بخش هر کشوری محسوب می شود و دشمنان نیز، با این علم اقتصاد کشور ایران را هدف حملات و تهدیدات خود قرار داده اند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمانشاه افزود: دشمنان می خواهند با ضربه زدن به اقتصاد کارآیی جمهوری اسلامی را تا حد زیادی از بین ببرند، ولی می بینیم که هنوز نتوانسته اند به این اهداف پلید خود برسند.

کاشفی تاکید کرد: دشمنان سعی دارند که هر روز این تحریمها را شدیدتر کنند و باید برای این طور مواقع، تدابیر خاص را بیندیشیم.

وی تصریح کرد: بخش تولید کشور برخی از مشکلات را در ساختار دارد که باید هرچه سریعتر این مشکلات از پیش روی تولیدکنندگان داخلی برداشته شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمانشاه گفت: مهمترین و ابتدایی ترین مشکل تولیدکنندگان در کشور و استان کرمانشاه مسائل بانکی است که متاسفانه شاهدیم که بیشتر تولیدکنندگان ما مشکلات لاینحلی با بانکهای کشور دارند که خود نتیجه تصمیمات غیرکارشناسانه است.

کاشفی افزود: قسمتی از فشارهای اقتصادی و تورم موجود در جامعه که بر دوش مردم سنگینی می کند، نتیجه همین مشکلات موجود بین تولیدکنندگان و بانکهاست.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از اشتباهات دولت، ثابت نگهداشتن نرخ ارز است که این مسئله یکی دیگر از عوامل و مشکلات موجود برای بخش تولید کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمانشاه گفت: به تازگی بانکها برای افزایش نقدینگی و جذب مردم و مشتریان به بانکها، نرخ تسهیلات بانکی را در حدود 20 درصد تعیین کرده اند که این مسئله باعث شده که بانکها لاجرم نرخ تسهیلات خود به بخش تولید و سایر حوزه ها را 27 و 28 درصد اعلام کنند.

کاشفی افزود: قانون هدفمندی یارانه ها در نفس خود، حرکتی اصولی و علمی است، ولی با گذشت اندک زمانی می بینیم که بیشترین فشارها در این زمان، بر بخش تولید کشور وارد آمده است و تاکنون دولت برعکس تمام قولهایش هیچ گونه حمایتی از بخش تولید نداشته است.

وی گفت: امید داریم که در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها، بخش تولید بازهم فراموش نشود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمانشاه تاکید کرد: به نظر کارشناسان با اوضاع کنونی، اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها به سود بخش تولید نیست و اجرای این طرح می تواند ضربات جبران ناپذیری بر تولید کشور وارد کند.

وی در پایان گفت: یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان در کشور، اعلام قیمتها به صورت دستوری از سوی دولت بوده است که این تعیین غیرکارشناسی قیمتها خود مشکلات عدیده ای برای بخش تولید به وجود آورده است.

