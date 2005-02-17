عليرغم خواست آمريكا كشورهاي اروپايي گفتگو با ايران را مجدانه پيگيري مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر ، " ولفگانگ شويبله " كارشناس مسائل سياسي و امنيتي آلمان در ادامه اين گفتگو با پايگاه خبري آلماني زبان نيوز در پاسخ به اين سوال كه شما چه اندازه سخنان " كمال خرازي " وزير امورخارجه ايران را باور داريد ، اظهار داشت : در خصوص مسئله فعاليت هسته اي ايران بايد گفت كه قضيه به باور داشتن شخص و مقام خاصي مربوط نمي شود .

شويبله افزود : آنچه مسلم است ايران از ديدگاه كارشناسان مسائل بين المللي و آگاهان به مسائل هسته اي تا كنون فعاليتهاي خوبي در راستاي شفاف سازي انجام داده اما بيان اين نكته ضرورت دارد كه اين اقدامات كافي به نظر نمي رسند .

اين كارشناس آلماني در ادامه خاطر نشان ساخت : ايران بايد ثابت كند كه به هيچ وجه به دنبال دستيابي به بمب اتم نيست .

وي در خصوص اظهارات اخير مقامات آمريكا مبني بر حمله احتمالي نظامي به ايران تصريح كرد : آمريكايي ها مي گويند تا آنجايي كه مي توان بايد ايران را تحت فشار قرار داد . اين در حالي است كه كشورهاي اروپايي و آژانس بين المللي انرژي اتمي سياست ديگري را در برابر ايران اتخاذ كردند كه همانا انجام سلسله گفتگوهاي ديپلماتيك است . اگر چه اين امر با مخالفت مقامات آمريكايي مواجه شد اما بطور مجدانه از جانب كشورهاي اروپايي دنبال شد .

شويبله تصريح كرد : ايران بايد بداند كه هر چه زمان بگذرد با وضعيت دشوارتري مواجه خواهد شد . اما ما اميدواريم كه ايران با افزايش سطح همكاري هاي خود بتواند در تغيير اوضاع كنوني موثر ظاهر شود .

اين كارشناس آلماني در پاسخ به اين سوال كه چرا آمريكا در قبال فعاليتهاي هسته اي كره شمالي در مقايسه با برنامه هاي هسته اي ايران موضع نرمتري اتخاذ كرده است ، خاطر نشان ساخت : آمريكا فعاليتهاي هسته اي كره شمالي را به هيچ وجه باور ندارد .