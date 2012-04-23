کاخ مروارید همچنان بسته است/ دوماه انتظار تا مصوبه شورای عالی شهرسازی

این شیوه معماری مدرن که همان شیوه تفکر «فرانک لوید رایت» پر آوازه ترین معمار آمریکایی در نخستین دهه های قرن اخیر است (1959-1876) ، پس از مرگ او در سال 1959 ، توسط بنیادی به همین نام ادامه می یابد.
مشخصه پیکره بیرونی این بنا دو پوسته بتونی است که با هم تلفیق شده اند و نورگیر وسیعی که کل سقف را پوشش می دهد ؛ یکی از مهمترین و زیباترین فضاهای کاخ،اتاق صدف است که دارای تزئینات مختلفی بوده، فضای بیرونی آن به شکل حلزون است.
خلق این احجام ، مطابق اندیشه رایت ، با ایده همخوانی با طبیعت پیرامون بوده است، سازه بتونی کاخ کاملاً از داخل نمایان است و با سنگ و پارچه و مصالح شفاف، ماهرانه ترکیب و تزیین یافته است.
بخشی از دکوراسیون کاخ که به طور کامل توسط دو هنرمند آمریکایی طراحی شده اند به منظور تسریع و تسهیل در اجرا و انتقال، در کشور ایتالیا ساخته شده است، ساخت این کاخ بیش از دو سال به طول می انجامد. این اثر در تاریخ 12/11/1381 به شماره ثبت 7067 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته است.
بنا شده است.
یکی از مهمترین بخشهای این کاخ اتاق صدف است که دارای تزئینات مختلفی بوده، بخصوص نمای بیرونی آن که بصورت حلزونی شکل ساخته شده است.در طراحی فضای بیرونی این مجموعه دریاچه کوچکی از سه طرف کاخ را احاطه کرده و به زیبایی آن افزوده است.
این اثر که تا اوایل دهه 80 در معرض بازدیدعموم قرار گرفته بود مدتهاس درهایش به روی مردم بسته است و با همه جاذبه های تاریخی و فرهنگی که در دل خود دارد در مهجوریت به سر می برد.
بازسازی کاخ مروارید توسط شهرداری کرج
وی افزود: طبق توافق های اولیه انجام شده که به کمیسیون ماده پنج استانداری ارسال شده است 30 هکتار آن تغییر کاربری یافته و 24 هکتار از مساحت کاخ به صورت مجموعه ای فرهنگی، تاریخی مورد بازسازی و بهره برداری قرار می گیرد و مابقی آن به عنوان سرانه های خدماتی و ... مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
این مسئول ادامه داد: ساخت و بازسازی دریاچه کاخ مروارید، موزه، سینما، آمفی تئاتر، استخر، فضای سبز و ... از جمله طرحهایی است که به محض انجام تشریفات قانونی این پروژه از سوی شهرداری کرج اجرایی می شود.
شهردار کرج تصریح کرد: به دلیل عدم استفاده از این کاخ برای سالهای متمادی در حال حاضر بهره برداری مجدد از مجموعه نیازمند بازسازی کامل و مرمت کاخ است.
آقازاده با بیان اینکه اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال برای بازسازی و توسعه کاخ مروارید نیاز است از آمادگی کامل شهرداری برای بازسازی این مجموعه در کوتاهترین زمان ممکن خبر داد.
استانداری البرز از طرح ساماندهی کاخ مروارید حمایت می کند
استاندار البرز نیز در حاشیه بازدید میدانی از این پروژه اظهار داشت: استانداری البرز حمایتهای لازم را جهت تسهیل انجام این پروژه انجام خواهد داد و بازسازی این مجموعه فرصت مناسبی جهت افزایش سرانه فرهنگی، خدماتی شهر کرج است.
عیسی فرهادی ساماندهی این مجموعه عظیم را ضروری دانست و اظهار داشت: با موقعیت مکانی و تاریخی این مجموعه می توان یکی از بی نظیرترین مراکز فرهنگی و تفریحی استان البرز را ایجاد کرد.
این مسئول بیان کرد: با بازسازی و فراهم آوردن امکان بازدید و بهره گیری شهروندان از این بنای تاریخی و مجموعه فرهنگی مجاور آن در حدود 70 هکتار به سرانه خدماتی شهر کرج افزوده می شود.
فرهادی عنوان کرد: با توافقات صورت گرفته با شهرداری کرج علاوه بر بازسازی کاخ موزه و ایجاد فضاهای سبز امکان بازدید عموم از این مجموعه نیز فراهم خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که با همت شهرداری کرج و حمایت نهادهای دست اندرکار به زودی کاخ موزه مروارید به مجموعه فرهنگی تفریحی بزرگ استان البرز تبدیل شود.
استاندار البرز اعتبار لازم برای بازسازی و راه اندازی مجدد کاخ موزه را بیش از 15 میلیارد تومان ارزیابی کرد.
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