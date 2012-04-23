کاخ مروارید همچنان بسته است/ دوماه انتظار تا مصوبه شورای عالی شهرسازی

به گزارش خبرنگار مهر، کاخ مروارید( کاخ شمس) کمتر از ده سال پیش از انقلاب اسلامی، در زمینی به وسعت 111 هکتار با دو هزار و 500 متر زیربنا به سفارش شمس پهلوی و همسر او «مهرداد پهلبد» که در آن زمان مسئولیت وزارت فرهنگ و هنر را به عهده داشت، در محوطه وسیعی و در کنار دریاچه مصنوعی کوچکی به سبک و شیوه ای خاص ساخته شده است.این شیوه معماری مدرن که همان شیوه تفکر «فرانک لوید رایت» پر آوازه ترین معمار آمریکایی در نخستین دهه های قرن اخیر است (1959-1876) ، پس از مرگ او در سال 1959 ، توسط بنیادی به همین نام ادامه می یابد.مشخصه پیکره بیرونی این بنا دو پوسته بتونی است که با هم تلفیق شده اند و نورگیر وسیعی که کل سقف را پوشش می دهد ؛ یکی از مهمترین و زیباترین فضاهای کاخ،اتاق صدف است که دارای تزئینات مختلفی بوده، فضای بیرونی آن به شکل حلزون است.

خلق این احجام ، مطابق اندیشه رایت ، با ایده همخوانی با طبیعت پیرامون بوده است، سازه بتونی کاخ کاملاً از داخل نمایان است و با سنگ و پارچه و مصالح شفاف، ماهرانه ترکیب و تزیین یافته است.



بخشی از دکوراسیون کاخ که به طور کامل توسط دو هنرمند آمریکایی طراحی شده اند به منظور تسریع و تسهیل در اجرا و انتقال، در کشور ایتالیا ساخته شده است، ساخت این کاخ بیش از دو سال به طول می انجامد. این اثر در تاریخ 12/11/1381 به شماره ثبت 7067 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته است.

کاخ مروارید که به کاخ شمس خواهر محمد رضا شاه پهلوی نیز شهرت دارد در بنایی بالغ بر دو هزار و 500متر شامل فضاهای متعددی از جمله سالن طلایی بار، دفتر مخصوص شمس، سالن پذیرایی، سالن سینما، سالن بیلیارد، استخر، آب‌نما، محل نگهداری پرندگان کمیاب، اتاق‌های خواب و ... است که در زمینی به وسعت 101 هکتار بین سالهای ۴۷-۱۳۴۵

بنا شده است.



یکی از مهمترین بخشهای این کاخ اتاق صدف است که دارای تزئینات مختلفی بوده، بخصوص نمای بیرونی آن که بصورت حلزونی شکل ساخته شده است.در طراحی فضای بیرونی این مجموعه دریاچه کوچکی از سه طرف کاخ را احاطه کرده و به زیبایی آن افزوده است.



این اثر که تا اوایل دهه 80 در معرض بازدیدعموم قرار گرفته بود مدتهاس درهایش به روی مردم بسته است و با همه جاذبه های تاریخی و فرهنگی که در دل خود دارد در مهجوریت به سر می برد.

این کاخ در این سالها متولیانی داشته است و پس از بازدید سال گذشته استاندار البرز و شهردار کرج قرار شد برای بازسازی و کاربردی کردن این فضای تاریخی فرهنگی شهرداری عهده داری نگهداری و بازسازی آن شود.

بازسازی کاخ مروارید توسط شهرداری کرج

سید علی آقازاده سال گذشته در بازدیدی که به همراه استاندار خرداد ماه 90 صورت گرفت به خبرنگار مهر گفت: بازسازی مجموعه کاخ مروارید وساماندهی بیش از 101 هکتار از اراضی آن بااعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال در دستور کار شهرداری این کلانشهر قرار گرفته است.

شهردار کلانشهر کرج اظهار داشت: کاخ مروارید با مساحت 101هکتار یکی از بزرگترین مجموعه های فرهنگی کلانشهر کرج محسوب می شود.



وی افزود: طبق توافق های اولیه انجام شده که به کمیسیون ماده پنج استانداری ارسال شده است 30 هکتار آن تغییر کاربری یافته و 24 هکتار از مساحت کاخ به صورت مجموعه ای فرهنگی، تاریخی مورد بازسازی و بهره برداری قرار می گیرد و مابقی آن به عنوان سرانه های خدماتی و ... مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.



این مسئول ادامه داد: ساخت و بازسازی دریاچه کاخ مروارید، موزه، سینما، آمفی تئاتر، استخر، فضای سبز و ... از جمله طرحهایی است که به محض انجام تشریفات قانونی این پروژه از سوی شهرداری کرج اجرایی می شود.



شهردار کرج تصریح کرد: به دلیل عدم استفاده از این کاخ برای سالهای متمادی در حال حاضر بهره برداری مجدد از مجموعه نیازمند بازسازی کامل و مرمت کاخ است.

بازدید سال گذشته شهردار و استاندار از کاخ



آقازاده با بیان اینکه اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال برای بازسازی و توسعه کاخ مروارید نیاز است از آمادگی کامل شهرداری برای بازسازی این مجموعه در کوتاهترین زمان ممکن خبر داد.



استانداری البرز از طرح ساماندهی کاخ مروارید حمایت می کند



استاندار البرز نیز در حاشیه بازدید میدانی از این پروژه اظهار داشت: استانداری البرز حمایتهای لازم را جهت تسهیل انجام این پروژه انجام خواهد داد و بازسازی این مجموعه فرصت مناسبی جهت افزایش سرانه فرهنگی، خدماتی شهر کرج است.



عیسی فرهادی ساماندهی این مجموعه عظیم را ضروری دانست و اظهار داشت: با موقعیت مکانی و تاریخی این مجموعه می توان یکی از بی نظیرترین مراکز فرهنگی و تفریحی استان البرز را ایجاد کرد.



این مسئول بیان کرد: با بازسازی و فراهم آوردن امکان بازدید و بهره گیری شهروندان از این بنای تاریخی و مجموعه فرهنگی مجاور آن در حدود 70 هکتار به سرانه خدماتی شهر کرج افزوده می شود.



فرهادی عنوان کرد: با توافقات صورت گرفته با شهرداری کرج علاوه بر بازسازی کاخ موزه و ایجاد فضاهای سبز امکان بازدید عموم از این مجموعه نیز فراهم خواهد شد.



وی ابراز امیدواری کرد که با همت شهرداری کرج و حمایت نهادهای دست اندرکار به زودی کاخ موزه مروارید به مجموعه فرهنگی تفریحی بزرگ استان البرز تبدیل شود.



استاندار البرز اعتبار لازم برای بازسازی و راه اندازی مجدد کاخ موزه را بیش از 15 میلیارد تومان ارزیابی کرد.

وی در گفتگوی اخیر خود نیز در گفتگو با اشاره به اینکه از اولویت های شهرداری در سال جاری اصلاح برخی از اماکن مانند کاخ مروارید(شمس) و کاربردی کردن آنها است، تسریع در این امر را خواستار شد.

با مسکوت ماندن پرونده کاخ شمس به سراغ مدیر بزرگترین دستگاه اجرایی شهر رفتیم و در گفتگو با وی از نتیجه پیگیریهای شهرداری برای ساماندهی و کابردی کردن فضای کاخ مروارید پرسیدیم.

سیدعلی آقازاده در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در جلسه کمیسیون ماده 5 استانداری به اصرار خودمان این موضوع را مطرح کردیم و با تایید کمیسیون مقرر شد موضوع واگذاری کاخ مروارید به شهرداری کرج در شورای عالی شهرسازی مطرح شود.

وی ادامه داد: این موضوع به معاون مسکن و شهرسازی ابلاغ و وی در جریان موضوع قرار گرفت و امید می رود با پیگیریهای صورت گرفته ظرف دو ماه آینده این موضوع در شورای عالی شهرسازی مطرح و تصویب شود.

آقازاده تاکید کرد: به محض تصویب این موضوع شهرداری این آمادگی را دارد که عملیات بهسازی و بازسازی کاخ را آغاز و آن را برای تبدیل به مجموعه ای تاریخی فرهنگی و استفاده شهروندان از جاذبه های طبیعی و تاریخی آن فراهم کند.

وی تصریح کرد: هنوز شهرداری مجموعه کاخ را تحویل نگرفته و منتظر مصوبه شورای عالی شهرسازی هستیم.

وی همچنین از فشار برخی افراد برای به تعویق افتادن و ساماندهی این طرح مهم تاریخی فرهنگی خبر داد و گفت: امید می رود با در نظر گرفتن منافع شهروندان در بازسازی و بهره مندی از فضای این کاخ و با پیگیریهای صورت گرفته به زودی این مجموعه تاریخی فرهنگی درهایش را به روی مردم بگشاید.

با این حال باید دید تا دو ماه دیگر چه اتفاقی برای کاخ مروارید مهجور مانده می افتد و آیا تلاشهای شهرداری در در اختیار گرفتن این کاخ و بازسازی و تبدیل آن به مجموعه فرهنگی تاریخی موثر خواهد افتاد یا خیر؟!

همچنین بسته بودن و ممانعت از ورود عکاس مهر به محوطه این کاخ مانع از همراه شدن این گزارش با عکسهایی از فضای فعلی این کاخ شد.

....................................

گزارش از اعظم کریمی