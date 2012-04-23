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۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۲۰

عرب به مهر خبرداد:

266 مددجوی جرائم غیر عمد از زندان‌های استان مرکزی آزاد شدند

266 مددجوی جرائم غیر عمد از زندان‌های استان مرکزی آزاد شدند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل ستاد دیه استان مرکزی گفت: در سال گذشته با مشارکت خیرین226 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد از زندانهای استان آزاد شدند.

عباسعلی عرب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: : این زندانیان شامل زندانیان جرایم غیر عمد از جمله مهریه و تصادف بودند که با کمک افراد خیر و گذشت شاکیان زمینه آزادسازی آنان از زندان فراهم شد

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 289 زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های استان به سر می‌برند افزود: از این تعداد زندانی چهار نفرزن هستند.
 
وی از انجام اقداماتی به منظور آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد زیر 20 میلیون ریال در سفر چهارم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان خبر داد.
 
مدیرعامل ستاد دیه استان مرکزی افزود: ستاد دیه با توجه به رسالت ذاتی خود فقط در زمینه برطرف کردن گرفتاری زندانیان جرایم مالی غیر عمد نظیر دیه، مهریه، نفقه و محکومین چک‌های غیر کلاهبرداری فعالیت می‌کند تا علاوه بر بازگشت این افراد به اجتماع، افراد آسیب دیده که شاکی پرونده هستند، نیز به حقوق خود برسند.
 
وی گفت: ستاد دیه استان برای اجرایی شدن پیام مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و خالی شدن زندان‌ها از محکومان جرایم غیر عمد از تمام امکانات بالقوه دولت و مردم بهره لازم را خواهد برد.
 
کد مطلب 1584129

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