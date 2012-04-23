باید شیوه زندگی بر اساس فرهنگ شیعه تبیین شود

به گزارش خبرنگارمهر، پیش از ظهر امروز دوشنبه 4 اردیبهشت نشست خبری "همایش ملی هنر و تمدن شیعی" با حضور خسرو زینال پور، معاون پژوهش و آموزش حوزه هنری و دکتر ایرج داداشی دبیر کل همایش و دکتر سید عبدالمجید شریف زاده دبیر علمی همایش در سالن اندیشه شماره دو حوزه هنری برگزار شد.

خسرو زینال پور گفت: دهه سوم حاکمیت جمهوری اسلامی جز با فرهنگ ولایت و ایثار و شهادت شیعی محقق نشد. بیداری اخیر هم ناشی از این انقلاب است. امیدواریم تغییرات اساسی با الگو گیری از انقلاب اسلامی ما در این کشورها رخ دهد. برای تبیین این فرهنگ هم باید مبنای اصولی و نظری تشیع بیان شود اگرچه در حوزه حاکمیت کارهایی صورت گرفته اما در شیوه زندگی و به خصوص هنر و فرهنگ این اصول باید بدرستی تبیین شوند. حوزه هنری هم مسئولیت مهمی در تبیین هنر انقلاب بر عهده دارد.

عبدالمجید شریف زاده با تاکید بر اینکه درحال حاضر این همایش کاملا پژوهشی است، افزود: این آغاز راه ماست و قصد داریم این همایش در عرصه خلق آثار هنری هم فعالیت کند و همچنین تلاش خواهیم کرد همایش «هنر و تمدن شیعی» را به صورت بین المللی برگزار کنیم.

دکتر عبدالمجید شریف زاده درادامه اظهارداشت: از شناسایی محققان و پژوهشگران این حوزه 40 مقاله تخصصی دریافت کردیم و با اعلان فراخوان عمومی دانشجویان و افرادی که شناسایی نشده بودند 30 مقاله ارائه کردند که از مجموع این 70 مقاله 20 مقاله برای سخنرانی برگزیده شد.

وی گفت: این همایش 5/9صبح یکشنبه 10 اردیبهشت با آئین افتتاحیه وسخنرانی ریاست محترم حوزه هنری محسن مؤمنی شریف و دبیرکل همایش ایرج دادشی و بنده دبیر علمی همایش و دکتر اعوانی و دکتر ولایتی و با اهدای هدایا و لوح تقدیر به چهارتن از استادان هنری و پژوهشی حوزه هنر و تمدن شیعی برگزار می‏شود. این استادان عبارتند از«اصغر شعرباف» پیشکسوت معماری سنتی، مجید شاه حسینی پژوهشگر عرصه سینما و هنردینی، دکتر هادی ندیمی معمار و پژوهشگر هنر شیعی و همچنین از خانواده مرحوم دکتر محمد مددپور تجلیل خواهد شد. در بعدازظهر یکشنبه و روزدوشنبه به سخرانهای برگزیده سخنرانی خواهند کرد.

وی 20 نفر سخنرانان این همایش را (علاوه بر دکتر اعوانی و دکتر ولایتی )دکتر محمد علی رجبی، دکتر محمد خزائی، دکتر ایرج نعیمایی عالی، دکتر مهناز شایسته فر، دکتر محمدرضا ریاضی، دکتر محمد مهدی هراتی، برای بعدازظهر یکشنبه و دکتر حمید فرزانیار، مجتبی مطهری الهامی، دگتر اسماعیل بنی اردلان، دکتر حسن بلخاری، آقای دکتر آزاده‏فر، دکتر بهروز فرنو،برای صبح دوشنبه و دکتر کریم میرزایی، خانم دکتر یاسینی، دکتر زهره روحفر، هوشنگ جاوید و مریم کیان و نیره طهوری برای بعدازظهر دوشنبه ذکرکرد.

شریف زاده دومحور پژوهشی اصلی یکی«فرهنگ و تمدن شیعی» ودیگری «هنر و معماری شیعی» برای این همایش عنوان کرد که موضوعات هر یک از آن ها به ترتیب زیر اعلام شده است :

بخش نخست با محور «فرهنگ و تمدن شیعی» موضوعات «تأثیر قرآن کریم بر شکل گیری فرهنگ شیعی»، «تأثیر احادیث نبوی و ولوی بر شکل گیری فرهنگ شیعی»، «ولایت و ولایت مداری در فرهنگ شیعی»، «نقش حکمت و عرفان در فرهنگ شیعی»، «تأثیر فرهنگ شیعی بر ادبیات فارسی»، «تأثیر فرهنگ شیعی بر تفکر و اندیشه ایرانی»، «تأثیر و تأثر فرهنگ شیعی و دیگر اندیشه ها در فرهنگ ایرانی اسلامی»، «بررسی شاخصه های تمدنی فرهنگ شیعه» را شامل شود.

در بخش دوم، «هنر و معماری شیعی»، به موضوعات «تأثیر قرآن کریم بر زیبایی شناسی هنر شیعی»، «تأثیر احادیث نبوی و ولوی بر زیبایی شناسی هنر شیعی»، «تفکر و اعتقاد ولایت مداری در شکل گیری نظام آموزش استاد و شاگردی»، «چگونگی تأثیر تفکر ولایی در شکل گیری تمدن شیعی»، «چگونگی تبلور حکمت و عرفان در هنر شیعی»، «بررسی تجلی فرهنگ شیعه در هنرهای معماری، نگارگری، خوشنویسی، نمایش های آیینی، موسیقی و هنرهای صناعی»، «مناسک و آداب معنوی در هنر شیعی»، «تأویل و تفسیر در آثار هنری شیعی»، «نماد و نمادپردازی در فرهنگ و هنر شیعی»، «سیر تحول و تطور هنر شیعی»، «تأملی بر متون و منابع هنر و معماری شیعی»، «تأثیر هنر شیعی بر هنر سرزمین های اسلامی»، «آیین فتوت و جوانمردی در هنر و معماری شیعی»، «مبانی نظری رنگ در هنر و معماری شیعی»، «بررسی هنر شیعی در دوره معاصر» پرداخته می شود.

«همایش ملی هنر و تمدن شیعی» به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری 10 و 11 اردیبهشت ماه 1391 در تالار سوره حوزه هنری برگزار می شود.