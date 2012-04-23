مدیرکل هلال احمر خوزستان در سکوت خبری تودیع شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ در این مراسم که با حضور ظاهر رستمی دبیرکل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، حسین دوریشی مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان از سمت خود تودیع و علی عسکر ظاهری به عنوان مدیرعامل جدید جمعیت هلال احمر استان خوزستان معرفی شد.

ظاهری پیش از این معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی و مدیرکل بهزیستی خوزستان را نیز بر عهده داشت. همچنین مدیرعاملی جمعیت هلال احمر استان قزوین مقصد بعدی درویش پور خواهد بود.



حسین درویشی مدیرعامل سابق جمعیت هلال احمر خوزستان که به مدت 15 ماه در این مسئولیت قرار داشت دراین خصوص گفت: پس از 15 ماه تلاش و خدمت به دلیل پاره ای از مشکلات صلاح را در این دیدم که در استان دیگری به خدمت خود ادامه دادم.



درویشی به عمده ترین اقدامات خود در مدت 15 ماه خدمت در خوزستان اشاره کرد و افزود: من با 20 سال تجربه امداد و نجات در استانهای مختلف خدمت کردم و به عنوان یک خوزستانی بسیار علاقه مند بودم که دین خود را به مردم استان خودم نیز ادا کنم اما امروز خوشحالم که توانستم به آرزوی خود برسم.



درویشی از افتتاح پایگاه عملیات و پشتیبانی جنوب غرب کشور مجهز به بالگرد، افتتاح دو پایگاه امداد جاده ای، افتتاح مرکز پیشگیری امداد و سوانح در دزفول، افتتاح موسسه علمی، کاربردی هلال احمر با 250 دانشجو در دو رشته امداد و سوانح و آتش نشانی و خدمات ایمنی توزیع بیش از دو میلیون بسته آموزشی و امدادی در استان، افتتاح مجتمع پزشکی با 16 مطب پزشک، داروخانه در این بازه زمانی خبر داد.



وی از جذب140 درصدی اعتبارات به هلال احمر استان خبر داد و گفت: در نوروز سال گذشته نیز هلال احمر استان موفق به کسب رتبه اول کشور در حوزه امداد و نجات شد.