۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۴۰

با معرفی نفرات برتر/

هفته سوم مسابقات تنیس جام ویلسون مشهد به پایان رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: هفته سوم رقابتهای تنیس آدینه مشهد جام ویلسون با معرفی نفرات برتر در مشهد پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول کمیته مسابقات هیئت تنیس خراسان رضوی صبح دوشنبه با اشاره به استقبال بسیار خوب ورزشکاران از مسابقات جام ویلسون مشهد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری این رقابتها کمک بسیار خوبی به رشد ورزشکاران این رشته در استان است.

حمید مختاری ادامه داد: با برنامه ریزی صورت گرفته قصد داریم تا این رقابتها را در رده های دیگر و در بخش بانوان نیز برگزار نماییم.

وی بیان کرد: در مسابقات این هفته یکصد ورزشکار از باشگاه های مختلف مشهد در مجموعه تنیس سجاد این شهر، طی دو روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: در پایان مسابقات هفته سوم که جایزه 20 میلیون ریالی برای تعیین شده بود، سلمان ضیایی به قهرمانی رسید، حامد نواختی بر سکوی دوم ایستاد و امین حسینی و نیما حیدریان مشترکا بر سکوی سوم ایستادند.

