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۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۵۶

گرزین:

انتخابات گرگان تمام الکترونیکی برگزار می‌شود

انتخابات گرگان تمام الکترونیکی برگزار می‌شود

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندارگرگان گفت: تمامی ملزومات و وسایل مورد نیاز سیستم های یارانه ای برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی شهرستان گرگان وآق قلا آماده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین پیش از ظهر دوشنبه در ستاد انتخابات، آموزش عمومی مردم را از اقدامات ضروری و موثری دانست و اظهار امیدواری کرد با همکاری صداوسیما و با استفاده از سایر ابزار رسانه ای بویژه مطبوعات بتوانیم انتخابات سالم و با شرکت گسترده مردم برگزار کنیم.

علیرضا جمشیدی رئیس ستاد انتخابات استان هم از آمادگی کامل ستاد استان در برگزاری تمام یارانه ای حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا خبر داد و افزود: برگزارکنندگان انتخابات آموزش ها و مهارتهای لازم را گذارنده اند. 

وی اظهار داشت: چهار هزار و 500 نفر در فرآیند برگزاری انتخابات با ستاد همکاری دارند که شامل نیروهای اجرایی، بازرسی، پشتیبانی و ... است.
 
به گفته رئیس ستاد انتخابات گلستان برای انتخابات مرحله دوم در این حوزه انتخابیه  303 شعبه احذ رای پیش بینی شده است.
 
جباری رئیس هیئت بازرسی استان هم با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بازرسی انتخابات در این دوره هم با استفاده از همکاران مجرب وبرگزاری آموزش های توجیهی به بهترین شکل انتخابات را برگزار خواهند کرد.
کد مطلب 1584151

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