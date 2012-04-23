فرآیندها و دستاوردهای اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی در نشست وزرای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همزمان با اجلاس بهاره بانک جهانی - صندوق بین المللی پول در واشنگتن به تشریح فرآیندها و دستاوردهای اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه در کشور پرداخت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با اشاره به اینکه ایران از کشورهایی است که تجربه زیادی در تدوین و اجرای برنامه های توسعه دارد، ضرورت تمرکز بر محورها و هسته های برنامه ها را از مهمترین تجربیات در این چارچوب نام برد.

وی از هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام توزیع، افزایش

بهره وری و ارزشگذاری پول ملی به عنوان محورهای برنامه بزرگ تحول اقتصادی یاد کرد.

حسینی ادامه داد: در این بین برنامه اصلاح نظام یارانه یا هدفمندسازی یارانه ها اولویت و اهمیت بیشتری داشت، چرا که یارانه ها (به ویژه انرژی و کالاهای اساسی) حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: نظام یارانه ای در ایران همگانی بود، یعنی به صورت تخفیف قیمتی ارائه می شد و همین امر دارای ایراداتی بود، اول به دلیل اختلال در قیمت‌های نسبی، تخصیص منابع ناکارآمد بود، به عنوان مثال انرژی ارزان سبب شده بود که شدت انرژی در کشور ما سه برابر متوسط دنیا باشد و در نتیجه بهره وری و کارایی نیز بسیار پایین باشد.

وی ادامه داد: دوم شاهد اتلاف وسیع منابع باشیم. سوم قاچاق گسترده سوخت و گندم به خارج از کشور انجام می شد و چهارم توزیع درآمد ناعادلانه بود.

وزیراقتصاد با اشاره به طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: بر اساس قانون باید قیمت‌ها را ظرف مدت 5 سال اصلاح کنیم و منابع حاصله را به صورت نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، بنگاه ها و دولت بازتوزیع کنیم.