سید عطاءالله میرکمالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیرو اجرای فرامین مقام معظم رهبری و درراستای تحقق شعار سال و با هدف کمک به توانمند سازی و هدایت تولید کنندگان و اصناف برای صادرات 20کارگاه تخصصی نیز در سال جاری برگزار می شود.

وی برگزاری 90 کارگاه مهارت افزایی و توانمند سازی متخصصان بسیجی را ازاولویت برنامه های سپاه اراک در راستای تحقق شعار تولید ملی و سرمایه ایرانی عنوان کرد.

میر کمالی با تاکید بر اهمیت نقش بسیج سازندگی در رفع مشکلات و خدمات رسانی از به کارگیری پنج هزار نفر از بسیجیان حلقه های صالحین در این طرح خبر داد.

وی به کار گیری جوانان و متخصصان در پروژه های کشاورزی و منابع طبیعی در مناطق محروم ،اعزام یکهزار و 100 نفرروز بسیج فرهنگیان سپاه ناحیه اراک به اردوهای طرح هجرت در جهت کمک به سازندگی و محرومیت زدایی، اعزام تیم های بهداشتی درمانی به روستاهای محروم و ویزیت رایگان نیازمندان را از دیگر برنامه های سال جاری سپاه ناحیه اراک عنوان کرد.

فرمانده سپاه ناحیه اراک افزود: به کارگیری 3222 نفر دانش آموز در طرح مرمت، بهسازی و زیبا سازی مدارس یکی دیگر از برنامه های شاخص سپاه اراک در سال 91 است.