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۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۳۴

میر کمالی در گفتگو با مهر:

سپاه اراک همایش فرهنگ سازی مصرف کالاهای داخلی را برگزار می‌کند

سپاه اراک همایش فرهنگ سازی مصرف کالاهای داخلی را برگزار می‌کند

اراک - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه اراک در تشریح برنامه های سال جاری این ناحیه از برگزاری همایش تخصصی فرهنگ سازی مصرف کالاهای داخلی و مبارزه با واردات بی رویه در اراک خبرداد.

سید عطاءالله میرکمالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیرو اجرای فرامین مقام معظم رهبری و درراستای تحقق شعار سال و با هدف کمک به توانمند سازی و هدایت تولید کنندگان و اصناف برای صادرات 20کارگاه تخصصی نیز در سال جاری برگزار می شود.

وی برگزاری 90 کارگاه مهارت افزایی و توانمند سازی متخصصان بسیجی را ازاولویت برنامه های سپاه اراک در راستای تحقق شعار تولید ملی و سرمایه ایرانی عنوان کرد.

میر کمالی با تاکید بر اهمیت نقش بسیج سازندگی  در رفع مشکلات و خدمات رسانی از به کارگیری پنج هزار نفر از بسیجیان حلقه های صالحین در این طرح خبر داد.

وی به کار گیری جوانان و متخصصان در پروژه های کشاورزی و منابع طبیعی در مناطق محروم ،اعزام یکهزار و 100 نفرروز بسیج فرهنگیان سپاه ناحیه اراک به اردوهای طرح هجرت در جهت کمک به سازندگی و محرومیت زدایی، اعزام تیم های بهداشتی درمانی به روستاهای محروم و ویزیت رایگان نیازمندان را از دیگر برنامه های سال جاری سپاه ناحیه اراک عنوان کرد.

فرمانده سپاه ناحیه اراک افزود: به کارگیری 3222 نفر دانش آموز در طرح مرمت، بهسازی و زیبا سازی مدارس یکی دیگر از برنامه های شاخص سپاه اراک در سال 91 است.

کد مطلب 1584159

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