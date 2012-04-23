اردوی تیم های ملی ناشنوایان ادر مشهد برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت ناشنوایان خراسان رضوی از برگزاری اردوی تیم‌های ملی ناشنوایان ایران از پنجم تا یازدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری در مشهد خبر داد.

محمدرضا شیخ زاده دلیل برپایی این اردو را آمادگی تیم‌های ملی ناشنوایان ایران برای اعزام به مسابقات 2012 آسیایی کره جنوبی که از اول خردادماه سال جاری در سئول برگزار می شود، اعلام کرد.

وی گفت: در بخش آقایان؛ تیم‌های فوتبال، فوتسال، جودو، تکواندو، دوومیدانی، تنیس روی میز و دوچرخه‌سواری و در بخش بانوان؛ تیم‌های والیبال، تکواندو و تنیس‌روی‌میز در این اردو شرکت خواهند داشت.

پیشنهاد طرح توسعه ورزش کبدی با استفاده از ظرفیت مدارس کشور

رئیس هیئت کبدی خراسان رضوی گفت: هیأت کبدی استان پیشنهاد اجرای طرح توسعه پایدار ورزش کبدی با استفاده از توان آموزش و پرورش در سراسر کشور را به فدراسیون اعلام خواهد کرد.

حسین فیضی اظهار کرد: باتوجه به نیاز حداقلی به اعتبار برای اجرا و حفظ ورزش سنتی کبدی، می توان از توانمندی موجود آموزش و پرورش در مدارس کشور، برای حمایت و توسعه این ورزش بهره گرفت.

فیضی گفت: با توجه به برگزاری جشنواره کبدی ویژه پسران دانش آموز استان 31 خرداد ماه امسال در مشهد برگزار خواهد شد، هیئت کبدی استان نیز در این راستا، طرح ایجاد انجمن کبدی در آموزش و پرورش را ارائه خواهد داد.

کسب 5 مدال طلا و نقره کشوری دو و میدانی توسط خراسان رضوی

ورزشکاران خراسان رضوی در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور در شیراز موفق به کسب دو مدال طلا و سه مدال نقره شدند.

این مسابقات با حضور 244 ورزشکار از سراسر کشور در 22 ماده برگزار شد و در پایان تیم خراسان رضوی در ماده 100 در 4 متر با ثبت زمان 41 ثانیه و 19 صدم ثانیه به مقام قهرمانی رسید و تیم های مازندران و گلستان به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.