آمادگی کامل گلستان برای برگزاری انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت در ستاد انتخابات استان، به نقش رسانه ملی ومطبوعات اشاره کرد وافزود: کسب رتبه پنجم انتخابات و رشد مشارکت مرهون تلاش دست اندرکاران و حضور گسترده مردم در انتخابات بوده است.
قناعت برتعامل سازنده وهماهنگی تحسین برانگیز سه حوزه اجرا ، نظارت و بازرسی در عین استقلال در انجام وظایف ذاتی ، تاکید کرد.
وی با اشاره به ویژگی های انتخابات مرحله دوم تاکید کرد: همه مجریان انتخابات با همان جدیت و پشتیبانی کامل زمینه ساز برگزاری انتخابات خوب، سالم و با شکوه باشند.
قناعت تصریح کرد انتظار می رود که در این دور هم همان دقت و همان حساسیت دوره قبل در ذهن وفکر مجریان ، ناظران و بازرسان وجود داشته باشد.
