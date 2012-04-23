آمادگی کامل گلستان برای برگزاری انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت در ستاد انتخابات استان، به نقش رسانه ملی ومطبوعات اشاره کرد وافزود: کسب رتبه پنجم انتخابات و رشد مشارکت مرهون تلاش دست اندرکاران و حضور گسترده مردم در انتخابات بوده است.

قناعت برتعامل سازنده وهماهنگی تحسین برانگیز سه حوزه اجرا ، نظارت و بازرسی در عین استقلال در انجام وظایف ذاتی ، تاکید کرد.

وی با اشاره به ویژگی های انتخابات مرحله دوم تاکید کرد: همه مجریان انتخابات با همان جدیت و پشتیبانی کامل زمینه ساز برگزاری انتخابات خوب، سالم و با شکوه باشند.

قناعت تصریح کرد انتظار می رود که در این دور هم همان دقت و همان حساسیت دوره قبل در ذهن وفکر مجریان ، ناظران و بازرسان وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه آموزش کاربران باید جدی گرفته شود عنوان کرد: اطلاع رسانی و تبلیغ از طریق رسانه استانی به صورت برنامه های ضبطی و توزیع و تکثیر سی دی های آموزشی وزارت کشور در بین مردم انجام شود.

استاندار یادآور شد: در مرحله اول برگزاری انتخابات تمام رایانه ای در حوزه انتخابیه علی آبادکتول داشتیم که این بار در حوزه مرکز استان این کار اجرا می شود.