۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۴۹

قناعت عنوان کرد:

آمادگی کامل گلستان برای برگزاری انتخابات مجلس

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: آمادگی کامل عوامل برگزار کننده انتخابات یکی از ویژگیهای انتخابات نهمین دوره مجلس در استان بوده که باعث شد انتخابات بدون هیچ اعتراض وناامنی به بهترین شکل برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت در ستاد انتخابات استان، به نقش رسانه ملی ومطبوعات اشاره کرد وافزود: کسب رتبه پنجم انتخابات و رشد مشارکت مرهون تلاش دست اندرکاران و حضور گسترده مردم در انتخابات بوده است.

قناعت برتعامل سازنده وهماهنگی تحسین برانگیز سه حوزه اجرا ، نظارت و بازرسی در عین استقلال در انجام وظایف ذاتی ، تاکید کرد.

وی با اشاره به ویژگی های انتخابات مرحله دوم تاکید کرد: همه مجریان انتخابات با همان جدیت و پشتیبانی کامل زمینه ساز برگزاری انتخابات خوب، سالم و با شکوه باشند.

قناعت تصریح کرد انتظار می رود که در این دور هم همان دقت و همان حساسیت دوره قبل در ذهن وفکر مجریان ، ناظران و بازرسان وجود داشته باشد.

وی  با بیان اینکه آموزش کاربران باید جدی  گرفته شود عنوان کرد: اطلاع رسانی و تبلیغ از طریق رسانه استانی به صورت برنامه های ضبطی و توزیع و تکثیر سی دی های آموزشی وزارت کشور در بین مردم انجام شود.
 
استاندار یادآور شد: در مرحله اول برگزاری انتخابات تمام رایانه ای در حوزه انتخابیه علی آبادکتول داشتیم که این بار در حوزه مرکز استان این کار اجرا می شود.
