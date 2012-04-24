مظفر رحمت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر طبق توافق صورت گرفته با بانک عامل سپه که خرید نقدی گندم را برعهده دارد هر کشاورز با مراجعه به هر شعبه ای از این بانک بدون پرداخت وجه و تنها با یک کپی کارت ملی و یا شناسنامه می تواند افتتاح حساب کند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9 افزود: با احتساب 2 منطقه گرمسیر و سردسیر هنوز خرید گندم شروع نشده و این زمانبندی از جانب جهاد کشاورزی پیش بینی می شود اما از روزی که گندم درو شود تا آخرین روز ما در خدمت کشاورزان برای خرید محصول هستیم.

رحمت آبادی تصریح کرد: براساس پیش بینی های سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، امسال بیش از 650 هزار تن گندم در سطح استان کرمانشاه برداشت می شود، البته این میزان برداشت قطعی نیست، زیرا برخی از کشاورزان بخشی از گندم تولیدی خود را نگه می دارند.

وی افزود: با داشتن 21 سیلو در بخش خصوصی و 8 سیلو دولتی و در کنار آن همکاری سازمان تعاون روستایی امسال برای ذخیره سازی گندم مشکل خاصی نداریم.



مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9 گفت: برای خرید گندم تا کنون 64 مرکز پیش بینی شده و اگر بازهم نیاز باشد بر تعداد این مراکز اضافه خواهد شد و قطعا دیگر صفهای طولانی که مدت زمان زیادی از وقت کشاورزان را می گرفت وجود ندارند.

رحمت آبادی تصریح کرد: میزان یک میلیون و 100 هزار تن ظرفیت ذخیره سازی گندم در سراسر استان داریم و اگر مرکزی بر تعداد مراکز گفته شده اضافه شود، این میزان ذخیره سازی به یک میلیون و 150 هزار تن افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به نحوه پرداخت هزینه گندم خریداری شده از کشاورزان، افزود: پرداخت پول گندم خریداری شده از طریق معاونت راهبردی ریاست جمهوری است و هر زمان که پول را به بانک ها واریز کنند با مشخص بودن وزن گندم و قیمت ریالی، بلافاصله پول به حساب کشاورزان واریز می شود.



مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9 تصریح کرد: البته تمام نهادها از جمله استانداری و جهاد کشاورزی و سازمان غله تلاش می کنند که پول گندم کشاورزان در کمترین زمان ممکن به حساب آنها واریز گردد.

وی تاکید کرد: اگر پول در اسرع وقت به کشاورزان پرداخت نگردد واسطه ها با پول کمتری وارد شده و محصول را خریداری می کنند اما در صورت پرداخت به موقع پول واسطه ها حذف می شوند.



رحمت آبادی تصریح کرد: قیمت پیشنهادی دولت برای هر کیلو گندم خریداری شده، 395 تومان است، البته ما در استان کرمانشاه دو نوع گندم داریم که نوع اول معمولی بوده به قیمت هر کیلو 395 تومان خریداری می شود و نوع دوم که گندم "درم" است و نژادی مرغوب است، با قیمت 415 تومان از کشاورزان خریداری می شود.

وی افزود: محاسبه میزان قیمت گندم با 4 درصد افت مفید و غیر مفید محاسبه می شود، یعنی اگر گندم 1.1 باشد یعنی میزان تمیزی آن هر چقدر بیشتر و درصد سن زدگی آن کمتر باشد تا هر کیلو 420 تومان هم خریداری داریم.

رحمت آبادی تصریح کرد: اگر دولت به موقع پول را پرداخت کند، ما مشکلی خاصی نداریم.

وی در پایان گفت: همچنین در فصل خرید همکاران ما سعی می کنند تا محصول را هر چه سریعتر از کشاورزان دریافت کنند تا مشکل در صف ماندن نداشته باشند و انتظار ما از کشاورزان این است که مستقیم گندم را به شرکت های غله و خدمات بازرگانی تحویل دهند.

