عدم برخورداری از گذشت بین اعضای خانواده فاصله ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالحسن حقانی ظهر دوشنبه در سلسله گفتمان‎های دینی دانشجویی با محوریت "آیین همسرداری" در جمع دانشجویان دانشگاه پیام‎نور زنجان، افزود: هر زن و مرد باید در کنار شناخت کلی از خود، شناخت جامعی نیز از افراد دیگر حاصل کرده و صداقت و صمیمیت را رویکرد رفتاری خویش قرار دهد.

مدیر بین‌الملل مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم، با بیان این‌که یکی از راه‌کارهای مهم در بهبود زندگی مشترک، بصیرت است، گفت: ایجاد نگرش صحیح که از چشم عقل سرچشمه بگیرد در بقا و دوام زندگی مؤثر بوده و آنان را در مسیر سعادت و تکامل قرار می‌دهد.

حجت الاسلام حقانی به فلسفه ازدواج در دین مبین اسلام اشاره کرد و افزود: آرامش و تربیت نسل توحیدی از رویکردهای اصلی ازدواج در اسلام است که باید در ابعاد گوناگون آن را مورد توجه قرار داده و درباره آن روشنگری کرد.

وی تعیین سن خاص، سربازی، مشکلات اقتصادی و نداشتن خواستگار مناسب را از عواملی دانست که به شکل کاذب مانع ازدواج جوانان شده است.

حقانی یادآور شد:‌ نباید با ایجاد محدودیت‌های ویژه برای خویش فرصت‎های مناسب برای ازدواج را از دست داده و پس از گذشت زمان به اجبار با افرادی ازدواج کنیم که هم کفو و هم شأن با ما نیستند.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم با اشاره به رعایت معیارهای صحیح در ازدواج، عنوان کرد: تدین و ایمان، روحیه سازش، اصالت خانوادگی و تناسب اقتصادی، فکری و فرهنگی از عوامل دخیل در انتخاب صحیح همسر آینده است.

حجت‌الاسلام حقانی با اشاره به این‌که ازدواج در سنین بالا دارای آثار منفی فراوانی است، اظهار کرد: در سنین بالا مزاحمت‎های بسیاری برای زن و مرد در اجتماع پدید آمده و ذهنیت اطرافیان نیز نسبت به آنان تغییر می‎کند و نباید فراموش کرد به دلیل شکل‌گیری کامل شخصیت افراد عدم سازگاری آنان به مروز زمان افزایش می‌یابد.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی(ره) قم با اشاره به این‌که یکی از راه‌کارهای مهم در بهبود زندگی مشترک بصیرت است، گفت: ایجاد نگرش صحیح که از چشم عقل سرچشمه بگیرد، در بقا و دوام زندگی مؤثر بوده و آنان را در مسیر سعادت و تکامل قرار می‌دهد.

حجت‌الاسلام حقانی با اشاره به این‌که در حال حاضر مهریه فلسفه اصلی خود را از دست داده است، گفت: مهریه حلال مشکلات برای بقا و پایداری زندگی نبوده و هدیه‎ای است که دین مبین اسلام نیز بر این عرف مهر تأیید زده است.