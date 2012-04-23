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۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۱۴

حجت الاسلام حقانی:

عدم برخورداری از گذشت بین اعضای خانواده فاصله ایجاد می کند

عدم برخورداری از گذشت بین اعضای خانواده فاصله ایجاد می کند

زنجان -خبرگزاری مهر : مدیر بین‌الملل مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم گفت: گذشت نکردن موجب ماندگاری کینه در وجود انسان‎ها شده و فاصله بین اعضای خانواده را تشدید می‎کند که در نتیجه آن، افراد از دستیابی به اهداف خویش دور می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالحسن حقانی  ظهر دوشنبه در  سلسله گفتمانهای دینی دانشجویی با محوریت "آیین همسرداری" در جمع دانشجویان دانشگاه پیامنور زنجان، افزود: هر زن و مرد باید در کنار شناخت کلی از خود، شناخت جامعی نیز از افراد دیگر حاصل کرده و صداقت و صمیمیت را رویکرد رفتاری خویش قرار دهد.

مدیر بین‌الملل مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم، با بیان این‌که یکی از راه‌کارهای مهم در بهبود زندگی مشترک، بصیرت است، گفت: ایجاد نگرش صحیح که از چشم عقل سرچشمه بگیرد در بقا و دوام زندگی مؤثر بوده و آنان را در مسیر سعادت و تکامل قرار می‌دهد.

 حجت الاسلام حقانی به فلسفه ازدواج در دین مبین اسلام اشاره کرد و افزود: آرامش و تربیت نسل توحیدی از رویکردهای اصلی ازدواج در اسلام است که باید در ابعاد گوناگون آن را مورد توجه قرار داده و درباره آن روشنگری کرد.

وی تعیین سن خاص، سربازی، مشکلات اقتصادی و نداشتن خواستگار مناسب را از عواملی دانست که به شکل کاذب مانع ازدواج جوانان شده است.

حقانی یادآور شد:‌ نباید با ایجاد محدودیت‌های ویژه برای خویش فرصتهای مناسب برای ازدواج را از دست داده و پس از گذشت زمان به اجبار با افرادی ازدواج کنیم که هم کفو و هم شأن با ما نیستند.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم با اشاره به رعایت معیارهای صحیح در ازدواج، عنوان کرد: تدین و ایمان، روحیه سازش، اصالت خانوادگی و تناسب اقتصادی، فکری و فرهنگی از عوامل دخیل در انتخاب صحیح همسر آینده است.

 حجت‌الاسلام حقانی با اشاره به این‌که ازدواج در سنین بالا دارای آثار منفی فراوانی است، اظهار کرد: در سنین بالا مزاحمتهای بسیاری برای زن و مرد در اجتماع پدید آمده و ذهنیت اطرافیان نیز نسبت به آنان تغییر میکند و نباید فراموش کرد به دلیل شکل‌گیری کامل شخصیت افراد عدم سازگاری آنان به مروز زمان افزایش می‌یابد.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی(ره) قم با اشاره به این‌که یکی از راه‌کارهای مهم در بهبود زندگی مشترک بصیرت است، گفت: ایجاد نگرش صحیح که از چشم عقل سرچشمه بگیرد، در بقا و دوام زندگی مؤثر بوده و آنان را در مسیر سعادت و تکامل قرار می‌دهد.

 حجت‌الاسلام حقانی با اشاره به این‌که در حال حاضر مهریه فلسفه اصلی خود را از دست داده است، گفت: مهریه حلال مشکلات برای بقا و پایداری زندگی نبوده و هدیهای است که دین مبین اسلام نیز بر این عرف مهر تأیید زده است. 

کد مطلب 1584180

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