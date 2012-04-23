اندیشه های شهید مطهری مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا رستگار پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری که به مناسبت هفته عقیدتی و سیاسی برگزار شد، با اشاره به نقش نهاد عقیدتی و سیاسی در ارتقای معنویت سپاه و بسیج، اظهار داشت: پیش از انقلاب به علت نبود معنویت در ارتش و نیروهای نظامی کشور همواره این نیروها با شکست مواجه می شدند اما پس از انقلاب نیروهای نظامی کشورمان با استفاده از عنصر معنویت توانسته اند به خوبی از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کنند.

وی ادامه داد: ارتقای بصیرت و معنویت در سپاه موجب ارتقای ولایت مداری نیروهای سپاه خواهد شد که لازم است برای پاسداری از ارزشهای انقلاب این دو عنصر در نیروهای نظامی کشورمان همچون سپاه تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در ادامه با بیان اینکه سپاه برای پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی در تمامی دنیا تشکیل شده، عنوان کرد: در گذشته صدور اندیشه های اسلامی به تمامی دنیا آرزویی بلند پروازانه بود اما پس از بیداری اسلامی باید از اندیشه های اسلامی ایجاد شده در دیگر کشورها پاسداری کرد.

رستگار با اشاره به سرکوب کردن دین و معنویت توسط نظام غرب طی 400 سال گذشته، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر دین و معنویت امروز در دنیا الهام بخشی و نقش آفرینی می کند و لازم است در این راستا به اندیشه های بزرگانی همچون شهید مطهری بیشتر پرداخته شود.

وی با اشاره به نامگذاری روز شهادت شهید مطهری به عنوان روز عقیدتی و سیاسی، عنوان کرد: کتابهای شهید مطهری بسیار راهگشا و منابعی ارزشمند هستند و امروز اندیشه شهید مطهری در غرب به سرعت در حال گسترش است و بسیاری از تفکرات غربی تحت تاثیر کتابهای شهید مطهری قرار گرفته اند.

نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان افزود: عقبه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران و همچنین پیشرفتهای علمی ایران به خصوص در زمینه علوم استراتژیک موجب ترس و وحشت بسیاری از دشمنان شده و دنیای غرب امروز دچار تزلزلی عمیق شده است.

رستگار در ادامه به بخشی از برنامه های هفته گرامیداشت عقیدتی و سیاسی در سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان اشاره کرد و بیان داشت: در این هفته که از نهم اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد، برنامهایی همچون برگزاری نشستهای سیاسی، توجیهی و هم اندیشی، کارگاههای آموزشی و نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد.