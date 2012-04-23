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۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۰۰

پور قیومی در گفتگو با مهر:

22 هیئت مذهبی ابرکوه مجوز فعالیت گرفتند

22 هیئت مذهبی ابرکوه مجوز فعالیت گرفتند

ابرکوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه گفت: 22 هیئت مذهبی در ابرکوه مجوز فعالیت گرفتند.

حجت الاسلام محمد پور قیومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف اداره تبلیغات اسلامی ساماندهی، نظارت و برنامه دهی منظم به هیئات مذهبی ابرکوه است.

وی افزود: در این راستا اداره تبلیغات اسلامی پس از اخذ مستندات لازم اعم از صورت جلسه و اساسنامه مربوط به هیئات، اقدام به صدور مجوز برای 22 هیئت شهرستان ابرکوه کرده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه ادامه داد: در حال حاضر 63 هیئت مذهبی به صورت ثابت و سیار در این شهرستان مشغول به فعالیت مذهبی و برپایی مراسم مختلف هستند.

پورقیومی همچنین از هیئت هایی که تاکنون نسبت به دریافت مجوز خود اقدام نکرده اند خواست: نسبت به پیگیری برای دریافت مجوز به سرعت اقدام کنند.

کد مطلب 1584185

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