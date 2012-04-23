22 هیئت مذهبی ابرکوه مجوز فعالیت گرفتند

حجت الاسلام محمد پور قیومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف اداره تبلیغات اسلامی ساماندهی، نظارت و برنامه دهی منظم به هیئات مذهبی ابرکوه است .

وی افزود: در این راستا اداره تبلیغات اسلامی پس از اخذ مستندات لازم اعم از صورت جلسه و اساسنامه مربوط به هیئات، اقدام به صدور مجوز برای 22 هیئت شهرستان ابرکوه کرده است .

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه ادامه داد: در حال حاضر 63 هیئت مذهبی به صورت ثابت و سیار در این شهرستان مشغول به فعالیت مذهبی و برپایی مراسم مختلف هستند .