  1. بین الملل
۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۰۰

تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه سوریه

تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه سوریه

رسانه های غربی از تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه سوریه خبر دادند که شامل صادرات کالاهای لوکس به این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا امروز در تازه ترین اقدام خود ضد سوری خود تحریم های جدیدی را علیه سوریه تصویب کرد.

اتحادیه اروپا به موجب این تصمیم، صادرات برخی کالاهای لوکس به سوریه و نیز موادی که برای مقابله و قلع و قمع گروه های مسلح استفاده می شود را تحریم کرد.

این تصمیم که به زودی اجرایی می شود طی نشست نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسید. یک دیپلمات غربی که خواست نامش فاش نشود در این رابطه اعلام کرد: تحریم صادرات کالاهای لوکس به سوریه پس از آن صورت می گیرد که برخی رسانه ها اخیرا ادعا کرده اند که "اسماء اسد" همسر بشار اسد به خرید کالاهای لوکس تمایل دارد.

کد مطلب 1584187

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