۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

روحانی نیا:

ترویج معارف فاطمی مهم‌ترین هدف برنامه‌های دهه فاطمیه است

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: ترویج معارف فاطمی در جامعه مهم‌ترین هدف اجرای برنامه‌های دهه فاطمیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زین العابدین روحانی نیا ضمن بیان تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: حضرت فاطمه (س) ضمن اینکه به عنوان یک هادی و مربی مبانی و تعالیم عالی اسلام را ارایه می‌دهد به عنوان یک الگوی مسلم علمی و دینی نه تنها برای جامعه زنان بلکه برای تمام بشریت مطرح شده است.

روحانی نیا افزود: نباید معارف فرهنگ فاطمی را که صاحب آن دارای ولایت انبیا و اولیای خداوند است تنها به یک گروه خاص از افراد محدود کنیم.

وی با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ایام فاطمیه، ضمن تاکید بر اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر، ارائه راهکارهایی برای نهادینه سازی و مردمی کردن برنامه‌های بزرگداشت فاطمیه، دعوت از مبلغان متخصص ویژه فاطمیه و بیان مسایل تاریخی، تشکیل ستادها، اجرای برنامه‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی بومی را خواستار شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی اعزام مبلغ به مناطق مختلف استان، برگزاری مراسم محوری عزاداری در مساجد و هیئات مذهبی، برگزاری گفتمان‌های دینی، ایستگاه‌های صلواتی و فضاسازی تبلیغی را از مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در این ایام عنوان کرد.

وی افزود: با مساعدت دفتر آیت الله وحید خراسانی و همکاری تشکل‌های دینی ارزاق و محصولات فرهنگی ویژه ایام فاطمیه در بین هیئات مذهبی خراسان شمالی توزیع شد.

