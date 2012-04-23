به گزارش خبرگزاری مهر، زین العابدین روحانی نیا ضمن بیان تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: حضرت فاطمه (س) ضمن اینکه به عنوان یک هادی و مربی مبانی و تعالیم عالی اسلام را ارایه می‌دهد به عنوان یک الگوی مسلم علمی و دینی نه تنها برای جامعه زنان بلکه برای تمام بشریت مطرح شده است.

روحانی نیا افزود: نباید معارف فرهنگ فاطمی را که صاحب آن دارای ولایت انبیا و اولیای خداوند است تنها به یک گروه خاص از افراد محدود کنیم.

وی با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ایام فاطمیه، ضمن تاکید بر اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر، ارائه راهکارهایی برای نهادینه سازی و مردمی کردن برنامه‌های بزرگداشت فاطمیه، دعوت از مبلغان متخصص ویژه فاطمیه و بیان مسایل تاریخی، تشکیل ستادها، اجرای برنامه‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی بومی را خواستار شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی اعزام مبلغ به مناطق مختلف استان، برگزاری مراسم محوری عزاداری در مساجد و هیئات مذهبی، برگزاری گفتمان‌های دینی، ایستگاه‌های صلواتی و فضاسازی تبلیغی را از مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در این ایام عنوان کرد.

وی افزود: با مساعدت دفتر آیت الله وحید خراسانی و همکاری تشکل‌های دینی ارزاق و محصولات فرهنگی ویژه ایام فاطمیه در بین هیئات مذهبی خراسان شمالی توزیع شد.