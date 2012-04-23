ریاست دانشگاه الزهرا را پذیرفتم و با خانواده ام خداحافظی کردم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه الزهرا صبح امروز با حضور دکتر طائب مشاور عالی وزیر علوم در امور اجرایی برگزار شد.

در این مراسم انسیه خزعلی - رئیس جدید دانشگاه الزهرا گفت: بیش از آنکه به کمبودها نگاه کنم به نیروی پرتوان دانشگاهیان الزهرا، همت و اراده تان نگاه کردم و به عزم جدی شما امید بسته ام در این میان نشاط شما مهمترین سرمایه است.

وی ادامه داد: بسیاری از حرکت های علمی که نصیب ملت ما شده است توسط جوانانی مهیا شده که در اوج محاصره و محدودیت ها به این درجات و مراتب رسیدند. چرا که اعتقاد به حرکت داشتند و خداوند مصلحت خیر خود را برای آنها فرو فرستاد در این ایام که مصادف است با ایام فاطمیه چنین توسلی به حضرت زهرا دارم.

رئیس جدید دانشگاه الزهرا با بیان اینکه این دانشگاه باید نه تنها در منطقه بلکه در جهان الگو باشد از رئیس سابق دانشگاه تشکر کرد و گفت: شاهد بودم که دکتر مباشری چگونه با مشکلات و محدودیت های دانشگاه از داخل و خارج دانشگاه را در طول این 6 سال اداره کردند.

وی تصریح کرد: بنده تلاش کردم این بار را نپذیرم ولی گاه باد در جهتی حرکت می کند که کشتی نمی پسندد.

خزعلی با بیان اینکه امیدوارم بتوانم به عنوان رئیس دانشگاه در این مسئولیت به خوبی انجام وظیفه کنم از اهم برنامه های خود به حفظ کرامت ها اشاره کرد و گفت: اولین برنامه من تدوین منشور اخلاقی دانشگاه است. برنامه من حفظ کرامت انسانی، حفظ عزت نفس انسانهاست.

وی تصریح کرد: ما باید به دنبال کار مردم باشیم نه اینکه آنها دنبال کار بیایند.

رئیس دانشگاه الزهرا گفت: زمانی که این سمت را پذیرفتم به خانواده ام گفتم خداحافظ. دانشگاه الزهرا از این به بعد خانواده من است کاری که من در این شرایط قبول کردم و مسئولیتی را که در این موقعیت پذیرفتم کار عاقلانه ای نبود اما عاشقانه بود.

وی خطاب به حضار گفت: من دست یاری برای نقد و انتقادات شما دراز کرده ام من با کسانی که از من تعریف کنند با شدت برخورد می کنم و دست خود را به طرف کسانی دراز می کنم که نقد و طرح و پیشنهاد دارند.

خزعلی با بیان اینکه از هر کاری که از دستم براید کوتاهی نخواهم کرد یادآور شد شما می توانید هر پیشنهاد و حرفی دارید به من پیامک بزنید یا ای میل کنید.

خزعلی در ادامه از دیگر برنامه های خود به پایان رساندن طرح های عمرانی دانشگاه، رسیدگی به طلب ها، بدهی ها و معوقه ها اشاره کرد و گفت: امیدوارم با همکاری شما وضعیت دانشگاه مطلوب تر شود.