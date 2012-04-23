علیرضا اورنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای موجود و در دست احداث کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن منابع لازم برای اجرای این طرح، بیان داشت: عملیات آبخیزداری در بالادست سدهای کشور با مشارکت وزارت نیرو انجام می شود.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اجرای این طرح ها را در راستای جلوگیری از فرساش خاک و در پی آن کاهش عمر سدهای کشور دانست و گفت: در این طرح به طور عمده عملیات پوشش گیاهی و بیولوژیکی در دستور کار است.

اورنگی یادآور شد: مساحت اجرای این طرح بسته به حوضچه و اراضی بالادست سدهای کشور طراحی و عملیاتی می شود.