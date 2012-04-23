به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرحلم در تشریح فعالیتهای حوزه هنری گیلان افزود: این حوزه جزو نخستین نهادهایی بوده که با شکل گیری انقلاب اسلامی در سال 57 تاسیس شد و این نشان از تیزبینی بنیانگذاران این نهاد فرهنگی دارد.

معاون حوزه هنری گیلان گفت: مراکز استانی حوزه های هنری در ابتدا با اجرای برنامه های فرهنگی و هنری به نوعی درکنار و موازی با سازمانها و نهادهای فرهنگی دیگر قرار می گرفتند اما در چند سال اخیر با رویکردی تیزبینانه از برنامه محوری به سمت تولید محوری در حرکت هستند و می توان این نوید را داد که در آینده نزدیک مراکز استانی حوزههای هنری به قطب تولید محصولات فرهنگی و هنری در کشور تبدیل شوند.

وی افزود: رویکرد حوزه هنری گیلان نیز طی سالهای اخیر تولید محوری بوده و در زمینه تولید محصولات فرهنگی از نظر شروع کار و حجم تولیدات درکشور پیشرو بوده است.

پرحلم با اشاره به جایگاه هنر در جامعه اظهار داشت: هنری که برای جامعه مفید باشد، سبب ارتقای سلامت فرهنگی و اجتماعی جامعه شود هنر مورد نیاز جامعه است و حوزه هنری گیلان نیز در تولیدات خود به این مبحث توجه ویژه دارد.

وی تصریح کرد: جوانان ایرانی زمانی می توانند خود و میهن خود را باورکنند که نسبت به بیگاناگان غلبه فرهنگی داشته و این غلبه فرهنگی با تلاش هنرمندان و مسئولان بوجود می آید.

معاون حوزه هنری گیلان با بیان اینکه غلبه فرهنگی با شناخت نیازها، کمبودها واستعدادهای فرهنگی جامعه میسر است، گفت: با انتخاب قالبهای متفاوت، جذاب و پیشرو که با فرهنگ ایرانی اسلامی مطابقت داشته باشد باید در راستای تولید آثار مطلوب، فراگیر و تاثیرگذار گام برداشت.

وی همچنین در خصوص محوریت تولیدات و برنامه های حوزه افزود: حوزه هنری گیلان تولیدات و برنامه های خود را با محورهای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، تمدن اسلامی، خانواده و مرجعیت فرهنگی و هنری دنبال می کند.