عضویت 7 صادرکننده خراسان شمالی در بانک صادرکنندگان/ شمار اعضا به 40 نفر رسید

ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر اظهارداشت: براساس آخرین آمار تهیه شده، تعداد کل صادرکنندگان خراسان شمالی عضو این بانک به 40 نفر رسیده است.

وی افزود: مزایای عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان شامل دریافت جوایز صادراتی، مشوق‌ها و یارانه‌های صادراتی، استمرار صادرات، شناسایی صادر کننده به عنوان صادرکننده کشوری و امکان بازاریابی است.

حسینی اظهار داشت: بر این اساس اطلاعات صادرکننده در بانک اطلاعاتی صادرات کشور موجود بوده و کشورهای هدف می‌توانند ضمن شناسایی صادرکننده، با وی ارتباط تجاری برقرار کنند.

وی حجم کل صادرات خراسان شمالی را در سال 90 209 میلیون و 415 هزار دلار اعلام کرد و افزود: بانک اطلاعاتی صادرکنندگان کشوری نقش بسزایی در شناسایی صادرکنندگان خراسان شمالی و افزایش میزان صادرات استان داشته است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با بیان اینکه عضویت در بانک رایگان بوده و هیچ هزینه‌ای برای صادر کنندگان ندارد از صادرکنندگان استان خواست تا به منظور بهره مندی از مزایای این بانک در اسرع وقت با مراجعه به سازمان نسبت به عضویت در بانک صادرکنندگان کشور اقدام کنند.