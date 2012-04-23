۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۵۲

11 اردیبهشت ماه؛

305 معلم نمونه یزدی تجلیل می شوند

یزد - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از تجلیل 305 معلم نمونه یزدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رضاییان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان یزد با اشاره به برنامه های هفته معلم در استان یزد اظهار داشت: 11 اریبهشت ماه جاری305 معلم نمونه کشوری مورد تجلیل قرار می گیرند که از این تعداد که چهار نفر معلم نمونه کشوری هستند و از شهرستان ابرکوه انتخاب شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد 38 نفر معلم نمونه استانی و 263 نفر معلم نمونه شهرستانی هسند.

رضاییان دیدار با پیشکسوتان، دیدار با خانواده شهدا، عیادت از بیماران فرهنگی، برپایی صبحگاه مشترک و یدار جمعی از معلمان یزدی با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان یزد را از دیگر برنامه های هفته بزرگداشت مقام معلم عنوان کرد.

وی همچنین تجلیل از پیشکسوتان و رژه نیروی انتظامی در مقابل افراد مسن آموزش و پرورش را از دیگر اقدامات مهم در این حوزه برشمرد.

12 اردیبهشت ماه سالروز شهادت آیت الله مرتضی مطهری روز معلم تعیین و نامگذاری شده است.

