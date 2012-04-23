فارس رتبه سوم بیکاری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عباسی ظهر دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت بیکاری در استان فارس افزود: آخرین نرخ بیکاری اعلام شده مربوطه به سال 90 است که فارس با آمار 18.5 درصد به عنوان سومین استان کشور مطرح شده است.

وی تصریح کرد: نرخ بیکاری در فروردین ماه سال گذشته 20.6، فصل تابستان 19.2، فصل پاییز 16.4 و فصل زمستان 18.4 بوده است.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی فارس ادامه داد: فارس در فصل بهار رتبه دوم کشور، فصل تابستان رتبه دوم، فصل پاییز رتبه ششم و فصل زمستان رتبه سوم را در بحث بیکاری داشته است.

عباسی افزود: نرخ بیکاری استان فارس در سال 90 نسبت به سال 89 که رقمی معادل 20 درصد بوده کاهش دو درصدی داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اولویت اول اشتغال در فارس محوریت کشاورزی است، گفت: برنامه های سال جاری ایجاد اشتغال در استان با محوریت و توسعه بخش کشاورزی است که در این خصوص راه اندازی تعاونی های کشاورزی را در دستور کار قرار داده ایم.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی فارس یادآور شد: از جمله فعالیتهای دیگر در استان تردد اتباع بیگانه است که در این راستا جرایم سنگینی برای استفاده کنندگان از اتباع بیگانه غیر مجاز در نظر گرفته شده است.

عباسی تصریح کرد: استفاده کنندگان از اتباع بیگانه غیر مجاز در مقابل هر روز کار این افراد پنج برابر مزد یک روز جریمه می شوند که البته این رقم برای بار اول و برای مرتبه های بعد جریمه ها سنگین تر خواهد شد و همچنین دادگاه ویژه ای نیز در این راستا تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: با خروج اتباع بیگانه غیر مجاز در استان فارس حدود 60 هزار شغل ایجاد می شود.