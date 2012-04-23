وزارت صنعت به گزارش سازمان بازرسی واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جوابیه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: براساس اسناد و مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور که مربوط به عملکرد سالهای قبل و بازرسی سال 1385 تا 1389 دفتر صنایع غیر فلزی و مدیریت وقت این دفتر تنظیم شده که پاسخهای لازم بر اساس اسناد موجود طی مکاتباتی رسمی ارسال شده است، به عنوان مثال موضوع یارانه های دریافتی مربوط به سالهای منتهی به 1387 و موضوع بازسازی و نوسازی مربوط به صنعت قند و شکر و تایر و تیوب نیز به سالهای منتهی به 1385 بوده است.

همچنین در این گزارش به برخی موارد عمومی حوزه صنعت و معدن نظیر موضوعات ارائه پیشنهادات تعرفه ای و فرآیند طولانی پیگیری و تصویب آن در کمیسیون ماده یک متشکل از نمایندگان دستگاههای عضو کمیسیون و همچنین مسائل پیرامونی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ ارز و مقررات دستوری تثبیت قیمتها اشاره دارد که از مباحث فراگیر و مبتلا به کشور می باشد که در مورد هر یک از این موضوعات بر اساس درخواست انجمن ها و واحدها پیگیری لازم توسط دفتر صنایع غیر فلزی انجام پذیرفته و اسناد آن نیز موجود می باشد، علی ایحال در خصوص سایر موارد مندرج در این گزارش به اطلاع می رساند:

به منظور پیگیری و اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی صنایع، پرسشنامه ای تحت عنوان " بررسی اولیه ضرورت بازسازی و نوسازی صنایع" در سال 1390 تنظیم و به کلیه انجمنها و تشکلهای تحت پوشش ارسال شده است.

در ارتباط با برگزاری جلسات با انجمنها علاوه بر جلسات متمرکز با انجمنها و تشکل های صنعتی در حوزه معاونت امور صنایع و اقتصادی و بازدیدهای دوره ای از واحدهای صنعتی و جلسات و ملاقات های اختصاصی با واحدهای تولیدی، در سال 90 بیش از 40 جلسه با انجمنها و تشکلهای صنعتی برگزار شده است و برگزاری جلسات هفتگی در روزهای شنبه هر هفته با اعضای هیئت مدیره انجمنها و تشکلها نیز در برنامه دائمی دفتر صنایع غیر فلزی قرار دارد و در سالهای قبل نیز این روند به همین صورت انجام پذیرفته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان تصریح کرد: تولید کالاهای استراتژیک منتخب جامعه آماری نظیر مواد و محصولات پتروشیمی، روغن های موتور و صنعتی تصفیه اول، نئوپان و فیبر از رشد مناسبی برخوردار بوده و همچنین صادرات کل صنایع غیر فلزی تحت پوشش دفتر صنایع غیر فلزی در سال 1390 نسبت به سال قبل از لحاظ ارزشی حدود 35 رشد داشته است.