تدوین "3،2،1... 5" تجربه تازه ای بود

هایده صفی یاری؛ تدوینگر با سابقه سینما که به تازگی تدوین بخش هایی از فیلم سینمایی" 3،2،1 ...5" را به پایان رسانده درباره تجربه تدوین این فیلم سینمایی گفت: 90 درصد از این فیلم در سال گذشته فیلمبرداری شده بود که تدوین آن را در سال گذشته به پایان رساندم. فیلمبرداری 10 درصد از این فیلم باقی مانده که پس از انجام، آن را تدوین خواهم کرد.

وی ادامه داد: به دلیل فضای ویژه ای که این فیلم سینمایی داشت تدوین آن برای من از تازگی خاصی برخوردار بود. "3،2،1.. 5 " یک کار جاده ای است و فرهنگ مردمی غیر از مردم ایران را روایت می کند. این فیلم از تازگی خاصی برخوردار است که آن را ویژه و جذاب کرده است.

وی افزود: از آنجا که این فیلم سینمایی درباره آدم های یک سرزمین دیگر است فضاسازی که در فیلم به چشم می خورد به میزانسن محدود نمی شد و باید در مونتاژ هم ادامه پیدا می کرد. بنابراین تلاش کردم درتدوین این فیلم سینمایی نیز فضای افغانستان را به درستی ترسیم کنم.

این تدوینگر گفت: با توجه به عکس هایی که از افغانستان دیدم فضای فیلم که در دامغان بازسازی شده بسیار شبیه افغانستان از آب درآمده است. البته کارگردان نیز شناخت درستی از محیط این کشور داشته که در مجموع فیلم حس و حال جذابی پیدا کرده است.

داستان "3،2،1...5" در دوره طالبان شکل می‌گیرد و به قدرت رسیدن و فجایعِ طالبان را در سال 1999 روایت می‌کند. در این فیلم، همایون ارشادی، عبدالولی تلاش، فرهاد خردمند، آناهیتا افشار، شفق چوپان، حسن نوری، ایرج صادقی طاری، فرهاد اخلاقی، علی باقری، حمیدرضا آذرنگ، امیر مولوی، علی جاویدفر به ایفای نقش می‌پردازند.

