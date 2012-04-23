اتفاقات ماههای اخیر مظهر اقتدار عراق در دنیای عرب و اسلام بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز دوشنبه در دیدار نوری مالکی نخست وزیر عراق و هیأت همراه، با اشاره به اقتدار روزافزون عراق در دنیای عرب و منطقه آن را مایه خرسندی فراوان جمهوری اسلامی ایران دانستند و تأکید کردند: تلاش برای افزایش اقتدار عراق بویژه از طریق بسترسازی جهاد علمی مستمر و همچنین ایجاد نهضت سازندگی در سراسر عراق، موفقیتها و استحکام جایگاه ملت و دولت عراق را دو چندان خواهد کرد.

ایشان با تأکید بر اینکه برخی موضوعات و قضایای ماههای اخیر، مظهر اقتدار ملت و دولت عراق در دنیای عرب و اسلام بوده است، افزودند: خروج کامل نظامیان امریکایی از عراق از جمله این موضوعات و رویداد بسیار مهم و موفقیت بزرگی است که با استقامت دولت و نشان دادن اراده عمومی و ملی در عراق، به دست آمد.

رهبر انقلاب اسلامی برگزاری نشست سران اتحادیه عرب در بغداد را یکی دیگر از زمینه های اقتدار عراق برشمردند و خاطرنشان کردند: برخی طرفها، تلاش گسترده ای را برای بیرون نشان دادن عراق از دنیای عرب انجام دادند اما با برگزاری نشست سران اتحادیه عرب در بغداد، عراق اکنون در رأس این اتحادیه قرار دارد و نخست وزیر عراق رئیس اتحادیه عرب است.



ایشان با اشاره به سابقه و جایگاه کهن عراق در دنیای عرب تأکید کردند: با توجه به این سابقه و استعدادهای طبیعی و انسانی عراق، بازگشت این کشور به جایگاه و اقتدار واقعی خود، دور از انتظار نیست.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه اقتدار روزافزون عراق دشمنانی دارد، خاطرنشان کردند: اقتدار هر کشوری نیازمند پیش زمینه ها و ابزاری است که مهمترین آنها، پیشرفت علمی و سازندگی و خدمت رسانی به مردم است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تجربه بسیار خوب ایران در زمینه حرکت علمی و نتایج غیرقابل تصور آن، افزودند: باید در عراق که مرکز استعدادهای علمی دنیای عرب است، یک نهضت علمی آغاز شود و دانشگاهیان و نخبگان به سمت جهاد علمی سوق داده شوند.

ایشان درخصوص سازندگی نیز خاطرنشان کردند: باید با سازماندهی جوانان و ایجاد زمینه های لازم، یک نهضت سازندگی و خدمت به مردم، در سراسر عراق آغاز شود.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان تأکید کردند: افق آینده برای مردم عراق، درخشان تر از شرایط کنونی خواهد بود.

همچنین نوری مالکی نخست وزیر عراق نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب اسلامی، به مذاکرات خود در تهران اشاره کرد و گفت: به لطف خداوند روابط ایران و عراق در زمینه های مختلف گسترش پیدا کرده و هیأتهای مختلف صنعتی و تجاری از دو کشور دائماً در حال رفت و آمد و رایزنی هستند.

نخست وزیر عراق اظهار امیدواری کرد: مذاکرات تهران زمینه ساز گسترش بیش از پیش همکاریهای ایران و عراق شود.