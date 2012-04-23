به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضایی مدیر گروه پاسخ به شبهات دینی پژوهشکده در گزارش خود گفت: بخش پاسخ به شبهات در سال 1390 با شناسایی 27 سایت ضد دین - که در جهت تخریب اعتقادات دینی آحاد جامعه فعالیت می کردند- به بررسی مطالب آنها پرداخت که حاصل این تلاش، شناسایی و دانلود بیش از 50 کتاب الحادی و همچنین صدها مقاله الحادی، آماده سازی حدود 4800 فیش جهت بررسی و پاسخگویی شد.

رضایی با اشاره به فعالیت های دیگر گروه گفت: در سال گذشته 44 مقاله روی سایت قرار گرفته وتدوین مجموعه پاسخ به سوالات گفتمان های دانش آموزی در 18 جلد با موضوعات احکام، روان شناسی، حجاب و عفاف، نحله های فکری و مذهبی، زنان در نیم سال دوم سال 90 به چاپ رسید و با استقبال گرم علاقمندان این عرصه روبرو شد.

وی تصریح کرد: این مجموعه در همان بدو چاپ با استقبال چشمگیر مخاطبین روبرو گشته، به گونه ای که بعد از گذشت چند روز از چاپ اول (3000 دوره)، چاپ دوم مجموعه(3000 دوره) عملیاتی شده و تماس های متعدد مراکز مختلف با گروه و تقاضای مجموعه مذکور نشان دیگری از این استقبال بود.

این مدیر پژوهشی با ارائه توضیحاتی در مورد دیگر کتابهای تدوین شده افزود: کتاب های «ناسازگاری در قرآن؛ توهم یا واقعیت!؟»، «تبیین براهین اثبات خدا با رویکرد پاسخ به شبهات پیرامون»، «بررسی تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان با رویکرد پاسخ به شبهات پیرامون»، و کتاب داستان «مامان خدا کجاست؟» آماده چاپ شده اند.