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۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

سمیع خبر داد:

17 مقاله به همایش تاریخ 400 سال شعر فرخ شهر رسید

17 مقاله به همایش تاریخ 400 سال شعر فرخ شهر رسید

شهرکرد - خبرگزاری مهر: دبیر همایش تاریخ 400 سال شعر فرخ شهر گفت: تاکنون 17 مقاله به دبیرخانه این همایش رسیده است.

محمد رضا سمیع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 17 مقاله به همایش تاریخ 400 سال شعر فرخشهر رسید.

وی افزود: 10 مقاله برتر توسط داوران و اعضای علمی این جشنواره انتخاب و در این همایش  ارائه می شود.

دبیر همایش تاریخ 400 سال شعر فرخ شهر ادامه داد: فرخشهر دارای 120 شاعراست که 53 نفر آنها در قید حیات نیستند.

وی ادامه داد: این شهر دارای 17 شاعر زن است.

سمیع تاکید کرد: شهر فرخ شهر یکی از شهرهای بزرگ چهار محال و بختیاری است که دارای  شعرای بسیاری است و تعداد 17 نفر از شعرای شهر فرخ شهر دارای رتبه های کشوری هستند.

همایش تاریخ400 سال شعر فرخ شهر 20 اردیبهشت ماه در شهر فرخ شهر برگزار می شود.

کد مطلب 1584288

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