17 مقاله به همایش تاریخ 400 سال شعر فرخ شهر رسید

محمد رضا سمیع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 17 مقاله به همایش تاریخ 400 سال شعر فرخشهر رسید.
وی افزود: 10 مقاله برتر توسط داوران و اعضای علمی این جشنواره انتخاب و در این همایش ارائه می شود.
دبیر همایش تاریخ 400 سال شعر فرخ شهر ادامه داد: فرخشهر دارای 120 شاعراست که 53 نفر آنها در قید حیات نیستند.
وی ادامه داد: این شهر دارای 17 شاعر زن است.
سمیع تاکید کرد: شهر فرخ شهر یکی از شهرهای بزرگ چهار محال و بختیاری است که دارای شعرای بسیاری است و تعداد 17 نفر از شعرای شهر فرخ شهر دارای رتبه های کشوری هستند.
همایش تاریخ400 سال شعر فرخ شهر 20 اردیبهشت ماه در شهر فرخ شهر برگزار می شود.
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