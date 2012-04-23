17 مقاله به همایش تاریخ 400 سال شعر فرخ شهر رسید

محمد رضا سمیع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 17 مقاله به همایش تاریخ 400 سال شعر فرخشهر رسید.

وی افزود: 10 مقاله برتر توسط داوران و اعضای علمی این جشنواره انتخاب و در این همایش ارائه می شود.

دبیر همایش تاریخ 400 سال شعر فرخ شهر ادامه داد: فرخشهر دارای 120 شاعراست که 53 نفر آنها در قید حیات نیستند.

وی ادامه داد: این شهر دارای 17 شاعر زن است.

سمیع تاکید کرد: شهر فرخ شهر یکی از شهرهای بزرگ چهار محال و بختیاری است که دارای شعرای بسیاری است و تعداد 17 نفر از شعرای شهر فرخ شهر دارای رتبه های کشوری هستند.

همایش تاریخ400 سال شعر فرخ شهر 20 اردیبهشت ماه در شهر فرخ شهر برگزار می شود.