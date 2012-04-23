محرومترین شهرهای سیستان و بلوچستان بیشترین مشارکت در پرداخت زکات را دارند

محسن مسعودیان راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرستان زهک سال گذشته در پرداخت زکات مقام نخست را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه زکات ابزاری برای فقرزدایی است، گفت: زکات به جهت ایجاد تعامل اجتماعی و عدالت اقتصادی در قرآن کریم مطرح شده که جامعه را به سمت و سوی متوازن سوق می دهد.

وی افزود: هدف اجتماعی از زکات، تحقق عدالت اجتماعی است که آثار و برکات فراوانی دارد و به جنبه فردی و شخصی باز می گردد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان بیان داشت: سیاست های کمیته امداد سبب شده تا اعتماد مردم جلب شده و زکات خود را اتوماتیک پرداخت نمایند.

وی گفت: درآمد زکات هر شهر در همان شهر هزینه می شود و هزینه حاصل از جمع آوری زکات مردم در کنار هزینه کمیته امداد در اختیار مددجو قرار می گیرد.

وی افزود: بخش از در آمد حاصل از دریافت زکات صرف پروژه های تعریف شده کمیته امداد، توسعه راه ها و بخش کشاورزی می شود.

مسعودیان راد اظهار داشت: در سال 84 میزان پرداخت زکات، 10 میلیون تومان بوده که این رقم به 24 میلیون تومان در سال 88 رسیده است.

وی به مشارکت حداکثری مردم در کمک به مددجویان کمیته امداد اشاره کرد و گفت: در سال گذشته میزان دریافت زکات یک روند تصاعدی داشته و در آمدی بالغ بر هشت میلیارد و 150 میلیون تومان بوده که این رقم نسبت به سال 89، سه هزار درصد رشد داشته است.

وی افزود: تبلیغات و اطلاع رسانی صدا و سیما و اصحاب جراید از مهم ترین دلایل رشد سه هزار درصدی زکات در سال گذشته بوده است.