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۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۳۶

سلیمانی عنوان کرد:

هشدار نسبت به شیوع بیماری‌های قارچی در مزارع گندم

هشدار نسبت به شیوع بیماری‌های قارچی در مزارع گندم

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی نسبت به شیوع بیماری های قارچی در اراضی زیرکشت گندم این استان هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید سلیمانی امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل آن سازمان با اشاره به اینکه ترسالی و همچنین احتمال افزایش بارندگی و رطوبت هوا در روزها و هفته‌های آتی ، شرایط شیوع بیماری‌های قارچی را مساعد نموده است گفت : کشاورزان باید در صورت مشاهده علائم مشکوک قبل از هر اقدامی برای مشورت و راهنمایی به کارشناسان شبکه‌های مراقبت ، مراکز ترویج و خدمات جهادکشاورزی یا مدیریت‌های جهادکشاورزی شهرستان مربوطه مراجعه کنند.

وی یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش راندمان تولید را مبارزه به موقع با علف‌های هرز داخل و حاشیه مزارع ذکر و گفت : زمان دقیق و مناسب مبارزه با علف‌های هرز قبل از ساقه رفتن گندم و قبل از به گل نشستن علف‌های هرز است.

سلیمانی با اشاره به اینکه برای عملیات سمپاشی شرایط محیطی باید با دمایی متوسط درجه حرارت روزانه کمتر از 10 درجه سانتی گراد نباشد افزود : اینکار حداقل شش ساعت بعد از بارندگی انجام شود و سموم مورد استفاده نیز باید بر اساس توصیه های مهندسین صورت گرفته ودر مصرف آن نکات لازم در دز مصرفی و میزان اختلاط رعایت شود.

کد مطلب 1584307

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