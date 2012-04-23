درخواست مشاور وزیر علوم از خانواده دانشگاه الزهرا

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طائب مشاور عالی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در امور اجرایی ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه الزهرا گفت: کار مدیریت در ایران مشکل و در کشورهای خارجی آسان است چراکه در ایران مدیر باید قبل از همه آمده و بعد از همه پست خود را ترک می کند، درحالی که در کشورهای خارجی عکس این موضوع مصداق دارد.

وی ادامه داد: اعضای دانشگاه وقتی استخدام می شوند قرار نیست که کار مدیریت کنند بلکه کار آنها علمی است و از آنجا که در دانشگاه غیر از اعضای هیات علمی نمی توانند مسئولیت قبول کنند برای همین طبیعی است که مجبورند کار مدیریت دانشگاه را هم بر عهده گیرند.

مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور اجرایی افزود: زمانی که از دکتر خزعلی خواستیم این سمت را قبول کنند، حاضر به پذیرش این مسئولیت نبودند و با حیله هایی که به ‌کار بستیم توانستیم وی را قانع کنیم تا این مسئولیت را قبول کنند.

طائب از اعضای دانشگاه از جمله اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان خواست که همراه با رئیس جدید دانشگاه باشند تا بتواند با موفقیت دانشگاه را اداره کند.

وی به گزارش عملکرد دکتر مباشری رئیس سابق دانشگاه الزهرا اشاره کرد و گفت: در گزارشی که ارایه شده آمده بود طی این 6 سال ریاست خانم مباشری از 600 طرح تحقیقاتی 200 طرح در حوزه کاربرد انجام گرفته است. یعنی 33 درصد طرح های دانشگاه مرتبط با حوزه کاربرد بوده است.

طائب افزود: امیدوارم روزی که مراسم تودیع دکتر خزعلی برگزار می شود این آمار به 90 درصد که دستور مقام معظم رهبری است برسد.