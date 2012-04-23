مجله مهر: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که گروه زیادی از مردم فرانسه رفتار سارکوزی را در شان رئیس جمهور کشورشان نمی‌ دانستند. فرانسوا اولاند هم البته با اینکه پیروزی‌اش پیش‌بینی می‌شود وضعیت چندان بهتری از رقیب خود ندارد و شخصیتی کاریزماتیک به حساب نمی‌آید. سارکوزی در جریان مبارزات انتخاباتی آقای زیگزاگ لقب گرفت و اولاند هم به دلیل شخصیت‌اش به نام «آقای جوک» مشهور شده است.

سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۰۷توانست با شکست سگولن رویال وارد کاخ الیزه شود اما خیلی زود کارهایش فرانسوی‌ها را متوجه انتخاب اشتباه‌شان کرد. سگولن رویال را خیلی‌ها همسر سابق فرانسوا اولاند می‌نامند اما واقعیت زندگی شخصی رئیس جمهور احتمال فرانسه در ۵سال آینده چیز دیگری است. ازدواج سارکوزی با یک مدل پس از ورود به کاخ الیزه حسابی جنجالی شد و خیلی‌ها از رفتار او انتقاد کردند اما فرانسوا اولاند به صراحت اعلام کرده اصلاً به ازدواج اعتقاد ندارد!

رئیس جمهور احتمالی فرانسه بیشتر از ۳۰سال با سگولن رویال،رقیب سارکوزی در انتخابات ۲۰۰۷بدون اینکه ازدواجی بین آنها صورت گرفته باشد زندگی کرده و آنها ۴بچه دارند. بچه‌های آنها توماس، کلمنز، ژولین و فلورا حلا هر کدام به ترتیب ۲۸،۲۷،۲۵و ۲۰ساله هستند. تنها یک ماه پس از شکست سگولن رویال در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۰۷در مقابل سارکوزی این دو نفر اعلام کردند دیگر با هم زندگی نمی‌کنند. رویال در آن زمان در پاسخ به سؤالات خبرنگاران گفت: «اولاند بیش از این حضور نخواهد داشت؛ من از او خواسته ام که خانه را ترک کند و زندگی را برای خودش ادامه دهد.»

در کتابی که درباره زندگی خصوصی این دو نفر نوشته شده آمده است که اولاند آدم وفاداری در رابطه خود نبوده است.

فرانسوا اولاند البته بیکار نمانده و در حال حاضر با والری تریرویر که یک روزنامه نگار است زندگی می‌کند و اعلام کرده باز هم خیال ازدواج ندارد. واقعیت این است که اولاند هم مانند سارکوزی شخصیت کاریزماتیکی ندارد و کاهش شدید محبوبیت سارکوزی و گاف‌های او بیشتر از هر چیز مهم ترین عامل پیروزی او به حساب می‌آید.

اولاند برای رفتن به سر کارش تا پیش از این از با موتورسیکلتی سبک استفاده می‌کرده و گاهی اوقات مانند سارکوزی کارهای عجیب وغریبی می‌کند که همه تعجب زده می‌مانند. او عادت به رفتن به سر کار با اسکوتر را تنها زمانی کنار گذاشت که مقام‌های امنیتی اعلام کردند که نمی‌تواند به او اجازه ادامه این کار را به خاطر حفاظت از جانش بدهند.

برخی رسانه‌ها به اولاند لقب «آقای معمولی» را داده‌اند. او تجربه حضور در هیچ دولتی را ندارد و بر خلاف دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هیچ وقت نتوانسته وزیر باشد. سگولن رویال پیش از نامزد شدن از سوی حزب سوسیالیست در سال ۲۰۰۷بارها مقام وزارت را تجربه کرده بود اما اولاند تنها با وقت‌شناسی توانست در انتخابات به موفقیت برسد. اولاند در یک خانواده بورژوا در منطقه نورماندی به دنیا آمده و از همان بچگی تا به حال عادت به شوخی خود را حفظ کرده است.

پدر او پزشک و تمایلات راستگرای افراطی داشت. مادرش هم مددکار اجتماعی بود. مادر اولاند درباره خاطرات دوران کودکی او می‌گوید: «همیشه چیزهایی می‌گفت که ما را به خنده می‌انداخت. او می‌گفت وقتی بزرگ شدم رئیس جمهور می‌شوم! هیچ وقت فکرش را هم نمی‌کردیم.»

اولاند برای رسید به نامزدی حزب سوسیالیست بسیار خوش‌شانس هم بوده است. در حالی که دومینیک استراس کان، رئیس سابق صندوق بین المللی پول، مناسب‌ترین گزینه حزب سوسیالیست برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به نظر می‌رسید او در ماه می‌سال گذشته،به اتهام تجاوز به خدمتکار یک هتل توسط پلیس نیویورک بازداشت شد. با حذف استراس کان،بخت به اولاند روی آورد و توانست نامزدی حزبش را به دست آورد.

در زمان اعلام نامزدی اولاند نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که بسیاری از مردم فرانسه او را فردی بدون جذبه می‌دانستند که در حد رئیس جمهور فرانسه نیست. اولاند اما در طول یک سال گذشته با سفر به مناطق مختلف فرانسه تلاش کرده که شخصیت دیگری از خود نشان دهد.

او برای اینکه خود را برازنده ورود به کاخ الیزه نشان دهد حتی یک رژیم غذایی سفت و سخت هم گرفت و برای انتخابات خودش را حسابی لاغر کرد. رژیمی که به قول خودش او را از عشق بزرگ زندگی‌اش یعنی«کیک شکلاتی» جدا کرد!

«آقای جک» حالا به گفته مشاورانش تصمیم گرفته تا شوخی‌ها و جک‌هایش را به محافل خصوصی محدود کند تا شاید شخصیت رئیس جمهور فرانسه را داشته باشد. اولاند در یک سال گذشته به صورت جدی رفتارهایش را تغییر داده و توانسته آرای فرانسوی‌ها را به دست بیاورد و به احتمال زیاد در دور دوم رئیس جمهور فرانسه می‌شود.

معمولی بودن اولاند که قول داده حقوقش را بعد از رفتن به کاخ الیزه ۳۰درصد کاهش دهد در مقابل نیکلا سارکوزی که با سبک زندگی‌اش ریاست جمهوری را به امری شخصی و خصوصی تقلیل داده بود، از او برای فرانسوی‌ها شخصیتی جذاب ساخته که به هر حال به سارکوزی ترجیح‌اش داده‌اند.