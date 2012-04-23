جذب 300 ناظر افتخاری سامانه 1888 در شهرری/ تشکیل کارگروه بررسی عملکرد شوراها

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تنویر افکار عمومی و جلب مشارکت شهروندان در خصوص شناسائی و پیگیری مشکلات شهری فرمهای مخصوص جذب ناظران افتخاری سامانه 1888 در بین شهروندان و کارکنان شهرداری ناحیه دو توزیع شد و در اولین مرحله 300 نفر به عنوان ناظر افتخاری جذب این سامانه شدند.

طرح "ناظران افتخاری" طرح گویایی است که شهروندان را برای نظارت بر زوایای مختلف شهر تهران، دعوت به همکاری می کند و نقش آنان در خصوص انعکاس و پیگیری مشکلات موجود در سطح شهر بسیار حائز اهمیت است.

کارگروه ویژه بررسی عملکرد شوراهای اسلامی ری تشکیل شد

با صدور احکام جداگانه برای دبیر و اعضای کارگروه ویژه بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهرستان ری توسط امیرحسین باقرنژاد فرماندار شهرستان ری، این کارگروه به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.

فرماندار شهرستان ری هدف از تشکیل کارگروه فوق را بررسی فعالیت پنج ساله شوراهای اسلامی شهرستان ری با توجه به سال پایانی فعالیت آنان ذکر کرد.

بازدید 1500 دانش آموز در سال جاری از بوستان ترافیک جنوب تهران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 1500 نفر از بوستان آموزش ترافیک منطقه 20 بازدید کردند.

علیرضا اسفراینی نژاد افزود: در راستای اجرای طرح شهر در دست بچه ها و آشنایی کودکان و نوجوانان با فعالیتهای مراکز تحت پوشش شهرداری از ابتدای سال جاری بیش از 1500 نفر از بوستان آموزش ترافیک این منطقه بازدید کردند.

وی افزود: در پارک آموزش ترافیک آموزش، دانش آموزان مهارتهای ترافیکی را با توجه به پایه های تحصیلی بر اساس زمانبندی 9 ساعته طی سه مرحله می گذارنند.

مراسم دعای توسل، کمیل و ندبه در آستان حضرت عبدالعظیم(ع)برگزار می شود

همزمان با ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا(س)، مراسم دعای توسل، دعای کمیل و دعای ندبه طبق روال هفتگی برنامه های حرم مطهر، این هفته نیز در آستان مقدس حضرت سیدالکریم(ع) برگزار می شود.

مراسم دعای توسل سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشاء، دعای کمیل پنجشنبه هفتم اردیبهشت بعد از نماز مغرب و عشاء و مراسم معنوی دعای ندبه نیز جمعه هشتم اردیبهشت ماه از ساعت هفت صبح توسط حسین لویی در مصلای بزرگ ری اجرا می شود.

60 ایستگاه تندرستی بانوان در منطقه 16 فعال شد

مدیرتربیت بدنی بانوان شهرداری منطقه 16 از توجه ویژه به فعالیتهای ورزشی بانوان در این منطقه با فعال سازی 60 ایستگاه تندرستی خبر داد.

سمیه صالحی گفت: اداره تربیت بدنی منطقه 16 از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به فعال سازی 60 ایستگاه تندرستی در سطح منطقه اقدام کرد.

وی گفت: ایستگاههای تندرستی بانوان به گروههای ایروبیک، ژیمناستیک کودکان، ایستگاه ویژه مدارس، ایستگاه سالمندان در بوستانها، مجموعه های ورزشی در مدارس و همچنین ایستگاه پزشکان و پرستاران در بیمارستانهای آیت الله کاشانی و 13 آبان تقسیم شده است.

این مسئول ادامه داد: همزمان با ایستگاههای تندرستی بانوان، تعداد 18 ایستگاه تندرستی ویژه آقایان نیز در سطح منطقه فعال است.