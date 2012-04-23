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۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

صادق عابدین در پاسخ به مهر:

پروژه های "مهر ماندگار" در فارس تا پایان سال به اتمام برسد

پروژه های "مهر ماندگار" در فارس تا پایان سال به اتمام برسد

شیراز - خبرگزاری مهر: استاندار فارس از تمامی مسئولان دستگاه های مختلف این استان خواست تا پروژه های "مهر ماندگار" در این استان را تا پایان سال به اتمام برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری جلسه پروژه های "مهر ماندگار" فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، گفت: تمامی مدیران استان مکلف هستند که این پروژه ها را تا پایان سال جاری و یا نهایت تا سه ماه اول سال آینده به اتمام برسانند.

وی تاکید کرد: هیچگونه بهانه ای برای کم کاری در این راستا پذیرفته نخواهد شد و حال اگر مدیری در یک پروژه توانایی ندارد باید اعلام کند که ما برای این وضعیت فکری کنیم.

استاندار فارس با اشاره به اینکه پروژه های مختلفی تحت پوشش طرح "مهر ماندگار" قرار گرفته اند، یادآور شد: یک بیستم پروژه های "مهر ماندگار" کشور به فارس رسیده که در این میان برتعداد پروژه ها افزوده می شود.

صادق عابدین افزود: پروژه هایی از جمله ورزشگاه میانرود، باغ موزه مشاهیر، هفت پروژه بزرگ صنعتی، مترو شیراز از مهمترین پروژه های این استان در طرح مهر است.

کد مطلب 1584318

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