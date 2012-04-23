کارکنان پزشکی قانونی ایمان خود را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر دوشنبه در دیدار مدیران پزشکی قانونی مازندران در ساری افزود: انسانی که در جامعه اسلامی خداترس نباشد فایده ای ندارد.
وی اظهار داشت: امتیاز انقلاب اسلامی این است که خود را با نیروی درونی ایمان تقویت تا پله های ترقی و تعالی را سپری کند.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه کار پزشکی قانونی حساس بوده و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: کارکنان پزشکی قانونی خود را با مسائل فقهی بیشتر آشنا سازند.
طبرسی با بیان اینکه قضاوت و داوری در پزشکی قانونی برای صدور حکم بسیار موثر است، یادآور شد: شناخت عدل و عادل در جامعه اسلامی بسیار دارای اهمیت است.
امام جمعه ساری افزود: کار در پزشکی قانونی نیازمند ایمان مضاعف بوده و باید به گونه ای فعالیتها تخصصی باشد تا حق فدای ناحق نشود.
طبرسی در ادامه خواستار توجه بیشتر مسئولان ارشد استان برای تخصیص اعتبارات استانی به پزشکی قانونی مازندران شد.
نظر شما