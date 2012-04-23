کارکنان پزشکی قانونی ایمان خود را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر دوشنبه در دیدار مدیران پزشکی قانونی مازندران در ساری افزود: انسانی که در جامعه اسلامی خداترس نباشد فایده ای ندارد.

وی اظهار داشت: امتیاز انقلاب اسلامی این است که خود را با نیروی درونی ایمان تقویت تا پله های ترقی و تعالی را سپری کند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه کار پزشکی قانونی حساس بوده و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: کارکنان پزشکی قانونی خود را با مسائل فقهی بیشتر آشنا سازند.

طبرسی با بیان اینکه قضاوت و داوری در پزشکی قانونی برای صدور حکم بسیار موثر است، یادآور شد: شناخت عدل و عادل در جامعه اسلامی بسیار دارای اهمیت است.

امام جمعه ساری افزود: کار در پزشکی قانونی نیازمند ایمان مضاعف بوده و باید به گونه ای فعالیتها تخصصی باشد تا حق فدای ناحق نشود.

طبرسی در ادامه خواستار توجه بیشتر مسئولان ارشد استان برای تخصیص اعتبارات استانی به پزشکی قانونی مازندران شد.