۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

چابکی به مهر خبر داد:

برپایی نمایشگاه طلیعه رضوان همزمان با ایام فاطمیه در قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم از برگزاری نمایشگاه طلیعه رضوان همزمان با ایام فاطمیه در قم خبر داد.

ابوالفضل چابکی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: نمایشگاه طلیعه رضوان در ایام فاطمیه از تاریخ 31 فروردین آغاز و تا 6 اردیبهشت نیز ادامه دارد.

وی گفت: این نمایشگاه در بوستان بنیادی به صورت مستقل و در بوستان شهید نبوت با همکاری کانون فرهنگی مسجد المهدی و شهرداری منطقه 6 برپا شده است.

وی با اشاره به اینکه برپایی این نمایشگاه با محوریت شهادت حضرت فاطمه (س) است افزود: در بوستان بنیادی غرفه‌های جداگانه‌ای با موضوعات دیگر نیز برپا شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم ادامه داد: غرفه‌های برپا شده در بوستان بنیادی شامل غرفه بصیرت دینی، غرفه حجاب و عفاف و همچنین غرفه یادواره شهدا می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین غرفه کودک و نوجوان نیز که شامل 2 غرفه نشریه و کار با کاغذ است با محوریت مسائل مذهبی به کودکان آموزش‌هایی را ارائه می‌دهد.

وی بیان کرد: همچنین برنامه عزاداری و مداحی ویژه شهادت حضرت فاطمه (س) به مدت سه شب از ساعت 21 و 30 دقیقه در دو بوستان شهید بنیادی و بوستان شهید نبوت برگزار می‌شود.

