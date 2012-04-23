برپایی نمایشگاه طلیعه رضوان همزمان با ایام فاطمیه در قم

ابوالفضل چابکی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: نمایشگاه طلیعه رضوان در ایام فاطمیه از تاریخ 31 فروردین آغاز و تا 6 اردیبهشت نیز ادامه دارد.



وی گفت: این نمایشگاه در بوستان بنیادی به صورت مستقل و در بوستان شهید نبوت با همکاری کانون فرهنگی مسجد المهدی و شهرداری منطقه 6 برپا شده است.



وی با اشاره به اینکه برپایی این نمایشگاه با محوریت شهادت حضرت فاطمه (س) است افزود: در بوستان بنیادی غرفه‌های جداگانه‌ای با موضوعات دیگر نیز برپا شده است.



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم ادامه داد: غرفه‌های برپا شده در بوستان بنیادی شامل غرفه بصیرت دینی، غرفه حجاب و عفاف و همچنین غرفه یادواره شهدا می‌شود.



وی اضافه کرد: همچنین غرفه کودک و نوجوان نیز که شامل 2 غرفه نشریه و کار با کاغذ است با محوریت مسائل مذهبی به کودکان آموزش‌هایی را ارائه می‌دهد.



وی بیان کرد: همچنین برنامه عزاداری و مداحی ویژه شهادت حضرت فاطمه (س) به مدت سه شب از ساعت 21 و 30 دقیقه در دو بوستان شهید بنیادی و بوستان شهید نبوت برگزار می‌شود.