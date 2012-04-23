بهروز حسینی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای تحقق شعار امسال در حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی نمایشگاه توانمندیهای استان حوزستان به منظور فراهم شدن امکان صادرات این کالاها به کشورهای همسایه به خصوص عراق در منطقه آزاد اروند برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: پیش از این نیز جلسه ای با حضور سرکنسول جمهوری اسلامی در بصره، تجار و شرکتهای مختلف استان با حضور استاندار خوزستان برای هماهنگی بیشتر در این رابطه برگزار شده است.



حسینی فر تصریح کرد: 200 غرفه به همین منظور در سایت نمایشگاهی منطقه آزاد در نظر گرفته شده است.



وی گفت: شرکتهایی که در این نمایشگاه حضور خواهند داشت به طور عمده از استان خوزستان هستند و همچنین نیاز بازار کشور عراق به بخشی از کالاهایی که در استان تولید نمی شوند از سوی شرکتهای تولیدی سایر استانها تامین خواهد شد.



سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند افزود: به همین منظور از استاندار بصره عراق و بازرگانان جنوب عراق برای حضور در این نمایشگاه دعوت شده است.



وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را گسترش صادرات به کشور عراق اعلام کرد و افزود: در این رابطه هم پوستر در این کشور پخش شده و یک تیزر تلویزیونی نیز تهیه و در یکی از شبکه های این کشور در حال پخش است.



حسینی فر یادآورشد: آخرین دستاوردهای استان در بخش مصالح ساختمانی، موادغذایی، چینی آلات و یراق آلات در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.



وی گفت: در مجموع صنایع نفت و گاز کشورمان نیز با توجه به این مطلب که بصره قطب نفت و گاز عراق است توانمندیهای داخلی را در معرض دید قرار خواهند داد.