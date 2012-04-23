37 درصد فضاهای آموزشی لرستان نیازمند بازسازی است

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه طی 5 سال گذشته در زمینه ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی لرستان کارهای مطلوبی صورت گرفته اما در این راستا استان هنوز با کمبود فضای آموزشی مواجه است.

وی تصریح کرد: این کمبود فضای آموزشی در استان لرستان بیشتر در حوزه هنرستانهای استان وجود دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید براینکه باید 50 درصد دانش آموزان لرستانی به سمت رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش سوق داده شوند، ادامه داد: کمبود فضاهای آموزشی در هنرستانهای استان منجر شده که تا کنون تنها 33 درصد دانش آموزان لرستانی به سمت رشته های فنی و حرفه ای و کارو دانش سوق داده شوند.

ماکنعلی تصریح کرد: یکی از اولویت های آموزش و پرورش استان و همچنین اداره کل نوسازی مدارس لرستان ساخت و ساز در بخش هنرستانهای استان است.