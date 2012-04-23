به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی در نشست علمای مشهد با کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان در شرق تهران با اشاره به نامگذاری سال جاری به تولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: رهبر معظم انقلاب چندین سال است که بر محور اقتصاد تاکید زیادی دارند و شعارهای اقتصادی را برای عناوین سال استفاده می کنند.

وی افزود: بر اساس آیات قرآن در صورتی می توان از مردم توقع عبودیت را داشت که دو امر مهم امنیت و معیشت آنها تامین شود، گفت: اگر این دو موضوع تامین نشود انتظار عبودیت از مردم سخت است و واقع بینانه نیست.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به اهمیت تولید ملی در کشورمان اشاره کرد و گفت: تولید در ایران از گذشته به دلایل مختلف مشکل داشته و متاسفانه در سالهای اخیر شدیدتر شده که یک علت آن ترویج واردات در کشور است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در دولت اصلاحات به دلیل اینکه قصد داشتند عضو سازمان تجارت جهانی شوند به غلط تعرفه ها را کاهش دادند که این یک اشتباه استراتژیک بود. ما در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد استدلال های زیادی برای افزایش تعرفه ها مطرح کردیم و حتی تعرفه ها را بالا می بردیم اما دولت در عمل جور دیگری رفتار می کرد و تعرفه ها پایین می آمد. به نوعی باید گفت در این زمینه زورمان نرسید.



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نتیجه کاهش تعرفه ها فشار زیاد به تولید و واردات جنسهای چینی بود، اظهار داشت: واردات این اجناس یک" توسری" به تولید داخل بود.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه بخش مهمی از عامل تولید انرژی است افزایش قیمت آن موجب شد تا هزینه تمام شده کالاهای داخلی بالا برود و قیمت اجناس داخلی افزایش پیدا کند که همین امر سبب شد تا قدرت خرید مردم دچار کاهش شود.



رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: مجلس برای جلوگیری از تبعات بیشتر قانون هدفمندی یارانه ها تصمیم گرفت 30 درصد منابع حاصل از درآمدها صرف کمک به واحدهای تولیدی شود اما این منابع تخصیص پیدا نکرد و واحدهای تولیدی ضربه خوردند که اولین انها مرغداری ها بودند که بسیار گرفتار شدند.



نماینده مردم تهران در مجلس با شاره به اینکه نوسانات اخیر در بازار ارز موجب شد تا در عرض چهل روز ارزش پول داخلی 60 درصد کاهش ارزش پیدا کند، گفت: این امر باعث شد تا قدرت رقابت اجناس داخلی با خارجی کمتر شود و صادرات لطمه زیادی متحمل شود و به دنبال آن واردات افزایش پیدا کند.



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: معتقدم اولین راه حل این مشکلات این است باور کنیم نباید با پول نفت این چنین رفتار کرد و آن را بی محابا خرج کرد متاسفانه احمدی نژاد بدترین رفتار را با درآمدهای ارزی انجام داد.

توکلی گفت: سرانه هر ایرانی به قیمت ثابت در دوره میرحسین موسوی سالانه 608 دلار، در دوره آقای هاشمی رفسنجانی سالانه 384 دلار، در زمان ریاست جمهوری خاتمی سالانه 364 دلار اما در زمان 5 سال اول دولت احمدی نژاد این رقم به 824 دلار افزایش پیدا کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: خرج این دلارهای نفتی به اسم کار عمرانی موجب پیدایش بیماری هلندی شد یعنی کل یارانه هایی که توسط دولت تا پایان 23 بهمن سال گذشته پرداخت شد چهل وپنج هزار میلیار بود در حالیکه درآمدهای حاصل از هدفمندی تنها بیست و نه هزار میلیارد بود لذا دولت تصمیم گرفت شانزده هزار میلیارد تومان کسری باقیمانده را از محل فروش نفت جبران کند و بانکها تصمیم گرفتند اسکناس چاپ کنند که این در اصطلاح اقتصادی پول پرقدرت نام دارد. همین نقدینگی میزان تورم را به مقدار زیادی بالا برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر حزب اللهی ها در مساجد و دانشگاهها تحت فشار قرار دارند، گفت: دلیل این موضوع این است که عقلانیت و عدالت در عرصه های مدیریتی به اندازه کافی رعایت نمی شود لذا باید تا جایی که امکان دارد ارکان حاکمیت را ازافراد عاقل پر کنیم.

توکلی در مقایسه میان لیست جبهه متحد و پایداری در دور دوم انتخابات مجلس گفت: اگر وزن تجربه، سابقه و علم میان کاندیداهای دو جبهه را مقایسه کنیم متوجه می شویم که جبهه متحد افرادی را کنار هم قرار داده است که هر سه ویژگی تجربه، سابقه و علم را دارا باشند.

