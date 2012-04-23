به گزارش خبرگزاری مهر، به موجب ماده واحده نقل و انتقال حق‌بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/65 مجلس شورای‌اسلامی، حق‌بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هریک از صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی یا صندوق‌های مشابه پرداخت نموده‌اند درصورتی‌که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، یا طبق ضوابط قانونی، مشترک صندوق دیگری شده‌اند به صندوق جدید که به تبع شغل خود مشترک آن شده است، منتقل می‌شود که به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور و آیین‌نامه اجرائی آن با اخذ مابه‌التفاوت سهم بازنشستگی براساس قوانین و مقررات مربوط از مستخدم، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شد.

آن دسته از بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین‌اجتماعی که رابطه استخدامی آنان با دستگاه محل خدمت قبلی به واسطه استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت و انفصال دائم و همچنین به سبب انتقال یا تغییر ساختار سازمانی قطع شده یا می‌شود، سوابق مورد نظر درصورت عدم دریافت کسور بازنشستگی و ارائه تقاضای افراد به شعبه محل بیمه‌پردازی و پس از طی تشریفات مقرر قانونی از جمله انتقال کسور دوره خدمت مربوطه و پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه، به عنوان سوابق منتقله نزد صندوق تأمین‌اجتماعی قابل احتساب خواهد بود.

درضمن تمامی بیمه‌شدگان و شاغلین مشترک هریک از صندوق‌های بازنشستگی (به استثناء کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می‌توانند بدون جابه‌جایی دستگاه محل خدمت، نسبت به تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی خود اقدام نمایند، لذا شایسته است بدواً متقاضیان از مقررات مربوط به نحوه تغییر صندوق بیمه‌ای و عضویت در صندوق تأمین‌اجتماعی، مبلغ مابه‌التفاوت متعلقه و آثار سوابق منتقله در برخورداری از مزایای قانونی آن اطلاعات و آگاهی‌های لازم را از واحد اجرایی ذی‌ربط اخذ، سپس مبادرت به ارائه تقاضا در این ارتباط نمایند.

به استناد قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر صندوق تأمین‌اجتماعی مصوب 9/2/80 مجلس شورای اسلامی، سوابق منتقله عیناً در احراز شرایط و تعیین میزان مستمری‌های ازکارافتادگی و فوت ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن سوابق مورد اشاره درصورتی در احراز شرایط مستمری بازنشستگی قابل احتساب می‌باشد که بیمه‌شده در زمان درخواست بازنشستگی، می‌بایست حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی و تغییرات بعدی آن را نزد صندوق تأمین‌اجتماعی دارا باشد.