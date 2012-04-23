انتخابات مجلس نهم بیانگر نقش شاخص روحانیت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محسن کازرونی، در کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان در شرق تهران با تاکید بر اینکه مسیر روحانیت و مرجعیت باید ادامه پیدا کند، گفت: روحانیت در صفی ایستاده است که اگر آن را تا آخر ادامه دهید مسیر انبیا و اولیا الهی است.

وی با اشاره به مقبولیت و تاثیرگزاری روحانیت در جامعه گفت: این تاثیر تنها به امروز منحصر نیست بلکه در آن زمانی که روحانیت خانه نشین بود هم این تاثیر را داشت، بهترین شاهد برای این موضوع انقلاب اسلامی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: روحانیت مرجع مردم به شمار می رود و اگر مردم به مشکل و حادثه ای بر بخورند با تنها جایی که درد و دل می کنند روحانیت است، این مرجع بودن جزو امتیازهای اصلی روحانیت است.

کازرونی تصریح کرد: انقلاب اسلامی با خون دلها، سنگینی های مجاهدت و تحمل زندان های شاهنشاهی به ثمر رسید. تعجب می کنم برخی چگونه به این تحلیل می رسند که تاریخ مصرف روحانیت به پایان رسیده است و این حرف را می زنند و متاسفانه هیچ ابائی هم از مطرح شدن آن ندارند.

وی در همین زمینه با اشاره به خاطره ای از آیت الله مهدوی کنی گفت: آیت الله مهدوی کنی نیز در خصوص مطرح شدن این گونه سخنان درباره جایگاه روحانیت بسیار گله داشتند و گفتند روزی در جلسه ای که با حضور بنده، آیت الله جنتی و یکی دیگر از دوستان تشکیل شد فردی به من گفته است روحانیت دیگر توان جذب مردم را ندارد و تاریخ مصرف آن تمام شده که بنده در این زمینه تذکر جدی دادم.

کازرونی خاطرنشان کرد: بنده نیز به این تفکر آیت الله مهدوی کنی معتقدم و فکر می کنم که روحانیت می تواند مردم را به خوبی جذب کند. انتخابات اخیر مجلس نشان داد که روحانیت هنوز هم حرف اول را در جامعه می زند.

وی با تاکید بر اینکه خالی کردن مجلس از روحانیت که گلوگاه نظام است اقدام خوبی نیست گفت: هم اکنون افراد زیادی در جبهه متحد جمع شده اند که می توانستند جاهای دیگر خدمت کنند اما در این جبهه حاضر شدند تا بگویند زیر پرچم روحانیت حرکت می کنند.