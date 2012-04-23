رشد 20 درصدی ورزش ورامین در سال گذشته/ آموزش شنا به چهار هزار دانش آموز

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زاهدی صبح دوشنبه در جلسه هیئت های ورزشی و مدیران سالنهای دولتی شهرستان ورامین افزود: در سال 90، در ورزش رزمی 10 مقام بین المللی کسب شد که میزبانی مسابقات کشوری نیز از اهم برنامه ها بود و حتی ورامین توانست حائز رتبه نیز شود.

وی عنوان کرد: بسیاری از هیئتها به مسابقات کشوری و استانی اعزام و در این خصوص صاحب عناوین برتر شدند.

این مسئول به رویدادهای مهم ورزشی منطقه اشاره کرد و افزود: هیئت همگانی در سال گذشته برترین هیئت استان تهران شناخته شد و همچنین استخر کوثر بعد از چند سال افتتاح شد.

وی یادآور شد: از اتفاقات مهم ورزش سال گذشته ورامین می توان به حضور رئیس فدراسیون وزنه برداری اشاره کرد که برای اولین بار در سطح شهرستان رخ داد.

زاهدی ادامه داد: در بحث فرهنگی نیز اولین یادواره شهدا با حمایت مسئولان برگزار شد و مورد استقبال همگان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: اجرای طرح سبا نیز از دیگر برنامه های ورزشی بود و آموزش شنا به چهار هزار دانش آموز دبستانی را در برداشت.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین ادامه داد: برپایی چندین همایش برای توسعه ورزش همانند همایش ژیمناستیک که با حضور گسترده ژیمناستیک کاران و همایش دارت خانوادگی و همایش در سایت تیراندازی نیز سال گذشته به اجرا درآمد.

وی گفت: هیئت فوتبال که از لحاظ مخاطب دارای جایگاه ویژه است توانست تیمهایی را راهی مسابقات استان و کشوری کند.

زاهدی اضافه کرد: امسال نیز برنامه ریزیهای لازم برای رونق ورزش شهرستان مدنظر است که به هیئتها ابلاغ خواهد شد.